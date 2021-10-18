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逆轉過往劣勢！Xbox Series X|S日本銷量突破10萬台

聯合新聞網 / 楊又肇

依照日本電玩通雜誌統計，微軟在去年底推出的Xbox Series X|S僅用一年不到時間，便累積接近過往Xbox One系列機種在日本銷售累積總量。

從數據顯示，截至今年10月10日時的Xbox Series X在日本市場累積銷售數量達6萬4284台，而Xbox Series S累積銷售數量則達3萬8307台，加總起來超過10萬台數量。

而這個數量僅花費不到一年時間達成，相較過往在日本推出的Xbox One系列則是前後花費4年半左右時間才達成，亦即從2014年9月正式進入日本市場銷售，直到2018年11月才累積銷售達10萬台，後來累積銷售數量也僅增加至11萬5000台左右。

因此，Xbox Series X|S在日本銷售表現完全扭轉過往Xbox在日本市場銷售劣勢，而會有這樣的表現，主要還是在於微軟近年來持續擴展日本遊戲市場，並且與日本遊戲業者深入合作。

另外，相較當年在日本市場推出Xbox One系列時，幾乎相比國際市場晚了將近一年時間，比起競爭對手PlayStation 4正式在日本上市時間更晚了半年，加上許多3A等級遊戲幾乎優先選在PlayStation 4平台發行，因此也嚴重影響Xbox One系列主機在日本銷售表現。

儘管目前PlayStation 5在日本市場已有多達120萬台銷量表現，但不可否認Xbox Series X|S在日本確實有明顯銷量成長，而Xbox部門負責人Phil Spencer更持續強調不會捨棄日本市場佈局，更強調會繼續與日本遊戲業者深入合作，甚至不排除收購更多日本遊戲工作室，藉此擴展更多日系遊戲資產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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