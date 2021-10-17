小米推米家免洗掃拖機器人Pro、高溫無線洗地機 可自動清潔拖布
在石頭、追覓等生態鏈合作夥伴都推出可自動清理的掃地機器人產品後，小米終於也在自有米家品牌推出新款米家免洗掃拖機器人Pro。
跟過往推出的掃地或掃拖機器人設計不同，米家免洗掃拖機器人Pro在圓形機身外側採突出設計，並且配置25.6公分長度毛刷，同樣透過單邊刷具將地面塵埃撥入，透過底部吸入集塵盒內。最大吸力可達3000Pa，運作時的噪音則標榜最低為58dB，同時內建5200mAh電池電量約可清潔200平方公尺面積。
而拖地部分則是透過每分鐘180轉的雙旋轉增加拖布，藉由模仿人手擦拭方式進行拖地清潔，至於每拖10平方公尺面積時，就會自動返回基座清洗拖布，以利後續以乾淨布面擦拭地板。
至於基座則內建4公升容量的清水與污水箱，當機器人返回基座時，即可透過底部清洗盤以高壓出水，配合讓機器人底部拖布高速旋轉，藉由基座上的刮條將沾粘的塵埃、毛髮刮除，同時也能透過旋轉產生離心力脫水。
另外，為了避免機器人返回基座充電時，底部拖布仍處於潮濕狀態，將會透過40度熱風將托布烘乾。其他部分則包含在污水箱增加紫外線殺菌功能，同時可透過基座頂部的LCD螢幕顯示機器人當前狀態，並且操作各類掃拖功能。
配合新款米家免洗掃拖機器人Pro，小米此次也推出新款結合吸、拖、洗功能的米家高溫無線洗地機，標榜在清潔過程不留水漬，並且可在每秒內擦地15次，同時也會自動清潔15次滾刷，可透過內建4000mAh電池電量對應約35分鐘連續清潔時間。
本身則是內建780毫升清水箱，以及640毫升污水箱，至於基座則具備3公升儲水能力，並且可在米家高溫無線洗地機放進基座時自動清潔滾刷，並且注入75度熱水，同時透過55度熱風將滾刷烘乾。
目前米家免洗掃拖機器人Pro與米家高溫無線洗地機都僅先在中國市場銷售，建議售價均為人民幣3499元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪歷代螢幕最大！Apple Watch Series 7開箱 升級值得買單嗎？
▪10/19蘋果第二場秋季發表會 新電腦、耳機可望亮相
▪64.1%用戶不想換iPhone 13原因曝光 跳槽到安卓首選是它
▪誰訂閱費用最划算？一表看懂Disney+、Netflix、HBO GO、Apple TV+差在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言