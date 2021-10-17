小米推米家免洗掃拖機器人Pro、高溫無線洗地機 可自動清潔拖布

在石頭、追覓等生態鏈合作夥伴都推出可自動清理的掃地機器人產品後，小米終於也在自有米家品牌推出新款米家免洗掃拖機器人Pro。

跟過往推出的掃地或掃拖機器人設計不同，米家免洗掃拖機器人Pro在圓形機身外側採突出設計，並且配置25.6公分長度毛刷，同樣透過單邊刷具將地面塵埃撥入，透過底部吸入集塵盒內。最大吸力可達3000Pa，運作時的噪音則標榜最低為58dB，同時內建5200mAh電池電量約可清潔200平方公尺面積。

而拖地部分則是透過每分鐘180轉的雙旋轉增加拖布，藉由模仿人手擦拭方式進行拖地清潔，至於每拖10平方公尺面積時，就會自動返回基座清洗拖布，以利後續以乾淨布面擦拭地板。

至於基座則內建4公升容量的清水與污水箱，當機器人返回基座時，即可透過底部清洗盤以高壓出水，配合讓機器人底部拖布高速旋轉，藉由基座上的刮條將沾粘的塵埃、毛髮刮除，同時也能透過旋轉產生離心力脫水。

另外，為了避免機器人返回基座充電時，底部拖布仍處於潮濕狀態，將會透過40度熱風將托布烘乾。其他部分則包含在污水箱增加紫外線殺菌功能，同時可透過基座頂部的LCD螢幕顯示機器人當前狀態，並且操作各類掃拖功能。

配合新款米家免洗掃拖機器人Pro，小米此次也推出新款結合吸、拖、洗功能的米家高溫無線洗地機，標榜在清潔過程不留水漬，並且可在每秒內擦地15次，同時也會自動清潔15次滾刷，可透過內建4000mAh電池電量對應約35分鐘連續清潔時間。

本身則是內建780毫升清水箱，以及640毫升污水箱，至於基座則具備3公升儲水能力，並且可在米家高溫無線洗地機放進基座時自動清潔滾刷，並且注入75度熱水，同時透過55度熱風將滾刷烘乾。

目前米家免洗掃拖機器人Pro與米家高溫無線洗地機都僅先在中國市場銷售，建議售價均為人民幣3499元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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