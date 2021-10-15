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《戰地風雲2042》釋出「危險區域」模式預告片 詳細解說遊玩內容

聯合新聞網 / 楊又肇

日前公布《戰地風雲2042》 (Battlefield 2042)諸多細節之後，EA再次公布「危險區域」 (Hazard Zone)模式預告片。

目前在《戰地風雲2042》推出的遊玩模式，包含先前公布的「全面戰爭」、「Portal」，以及此次公布的「危險區域」，將在遊戲發行時同步登場，其中「危險區域」將是高風險、以小隊為主的系列作全新遊戲模式，結合緊張刺激的遊戲機制，以及過往《戰地風雲》玩家熟悉的沙盒內容。

而在「危險區域」遊玩模式中，玩家將被分配至以4人組成隊伍，並且與其他隊伍對抗，同時更必須在限時內完成資料硬碟回收任務獲勝條件。因應平台差異，PlayStation 4與Xbox One系列平台最多支援24名玩家參與遊玩，而Windows PC、PlayStation 5與Xbox Series X|S則可對應32名玩家。

另外，每個隊伍內僅能選擇一名專家，並且在回收資料硬碟過程中搶奪資源，同時在遊玩時間內會有隨機產生龍捲風發生，將使戰局變得更加險峻。

想要打造強攻小隊的玩家，可以考慮韋伯斯特．麥凱和瑪莉亞．佛克，他們的機動性與治療能力都非常優秀。

傾向採取防禦的玩家，可以選擇「愛爾蘭佬」金柏．葛瑞夫和「波利斯」彼得．古斯科夫，他們的「防禦工事系統」與「SG-36 哨兵槍」能協助小隊封鎖地圖區域。

隨著其他專家在遊戲發行時登場，玩家還能進一步按照自己的危險區域遊玩風格來組織小隊。

危險區域對戰共分為五大階段：

• 擬定策略與裝備——玩家得確認登陸點，挑選專家、相關裝備配置以及「戰術升級」項目；

• 登陸——部署至預定好的登陸點；

• 回收——小隊要部署「情報掃描器」，對抗敵方小隊、佔領部隊以及環境挑戰；

• 第一撤離——這是第一次能確保小隊生存的機會；

• 最後撤離——剩餘小隊必須背水一戰，爭奪僅存的撤離機會。玩家的選擇會大大影響小隊行動成功率。

成功撤離危險區域的小隊，將能獲得基礎獎勵，並且依照蒐集到的資料硬碟數量取得額外獎勵。而獎勵分別為可推展整體等級與戰鬥通行證進度的經驗值，以及可用來在每次危險區域開場階段中換取武器、裝備與戰術升級項目的「黑市點數」 (DMC)。

從提升彈藥數量、裝彈速度，到額外物品儲存空間與復活倒地隊友的功能，戰術升級項目的範疇非常廣泛，而玩家蒐集到越多情報，就能得到越多經驗值與黑市點數。

《戰地風雲2042》由DICE團隊花費3年時間構思創作，最大改變是將遊戲遊玩模式作了大幅度調整，其中包含取消傳統單人戰役模式，僅以多人連線方式遊玩，並且藉由更多武器、載具與裝備創造全新體驗，此外更以架空世界觀作為遊戲背景，不同過往以真實歷史戰役作為設定，同時在PC版本可對應多達128名玩家同時遊玩，遊戲主機平台則最多對應64名同時上線對戰，藉此呈現與過往系列作品不同遊玩模式。

在先前說明中，EA證實原訂在今年10月22日正式推出的《戰地風雲2042》，因為疫情因素影響開發進度，將使上市時間延後至11月19日。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 戰爭 愛爾蘭

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