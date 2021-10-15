HTC「VIVE Flow」輕量化VR頭戴裝置售價曝光 僅189公克能與Android手機配對

在先前有大量消息提前曝光後，HTC在稍早活動上正式揭曉名為VIVE Flow的新款虛擬實境頭戴裝置，同時也確認此款虛擬實境頭戴裝置僅有189公克重量，並且能與Android手機配對連接，藉此對應輕便的虛擬實境內容體驗。

硬體規格上，VIVE Flow採用兩組1.6K解析度顯示螢幕，對應75Hz畫面更新率與100度視角設計，本身則未內建電池，主要透過USB-C連接外部電源，因此使用者可以透過行動電源或USB充電器讓VIVE Flow運作，同時標榜僅需7.5W供電功率即可正常使用。

另外，VIVE Flow也確定可像一般眼鏡折合收納，並且配合攜行盒隨身攜帶，並且能隨時配合手機連接作為大尺寸螢幕使用，而手機端也能當作虛擬實境中的控制器，藉此對應虛擬實境環境內的互動操作。

而為了確保虛擬實境內容正常運作，VIVE Flow更內建主動散熱系統，可透過風扇將熱氣抽離頭戴裝置，藉此維持系統穩定運作。至於與裝置連接方式，則包含透過藍牙、Miracast等無線方式，聲音則會從頭戴裝置兩側鏡架發聲，並且對應全景聲音效。

同時，VIVE Flow採動態平衡雙軸設計，搭配源自VIVE Focus 3，並且採磁吸固定設計的柔軟臉部襯墊，藉此貼合不同頭型，另外更內建可調整焦距轉盤，藉此對應不同使用者視距需求。

配合VIVE Flow推出，HTC也同步推出全新Viveport訂閱專案－Infinity Vista，透過新台幣168元按月訂閱方案，即可使用Viveport平台上各種沉浸式應用內容，包含健康、大腦訓練、生產力、輕遊戲，以及猶如置身於舒適咖啡廳中的獨家體驗內容。

依照HTC說明，VIVE Flow鎖定更輕便的虛擬實境使用模式，並且以內容觀看體驗為主，例如藉由虛擬巨型螢幕關看影片內容，或是透過特定內容進行心情放鬆、冥想、專注，或是心靈沉靜等體驗，另外也能透過VIVE Sync在虛擬環境中與遠方同事、朋友面對面互動。

VIVE Flow建議售價為新台幣14990元，預計從10月14日起至10月31日透過HTC VIVE官網預購，在此期間內完成預購，將可獲得VIVE Flow隨行收納盒、Infinity Vista 2個月免費，以及7款特選體驗內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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