由亞馬遜收購後 米高梅也計畫藉由進軍遊戲市場轉型
今年5月下旬確認由亞馬遜以84.5億美元價格正式收購後，米高梅 (MGM)也積極從原本電影公司角色轉型，並且將與Netflix一樣銜接遊戲市場發展機會。
依照消息指稱，米高梅目前將進軍遊戲市場，並且計畫尋找一名互動遊戲總監打造符合期望的互動遊戲內容，首波內容將以米高梅目前持有《007》系列電影作品為基礎，未來也可能接續以《洛基》、《哈比人》、《魔戒》等著名電影內容資產打造遊戲內容。
除了以其電影等內容資產打造3A等級遊戲內容，米高梅似乎也準備進軍手機遊戲市場，藉此銜接更大遊戲內容獲利機會，甚至也計畫將旗下電影內容角色等資產授權他人使用，透過其他遊戲內容獲利。
目前Netflix也藉由旗下原創影集內容進軍遊戲市場，同時也聘僱專職人員負責遊戲內容發展，希望透過遊戲銜接影集、電影內容觀看體驗，或是透過遊戲吸引更多內容觀看需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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