由亞馬遜收購後 米高梅也計畫藉由進軍遊戲市場轉型

雖然2019年開始悄悄免費提供維修Joy-Con異常問題，但任天堂始終未對此正面回應，而在近期對外回應說法中，任天堂透露仍在設法改善Joy-Con異常問題，意味即便近期推出換上OLED螢幕的新款Nintendo Switch，依然可能會有Joy-Con異常問題情況。

2021-10-11 08:24