任天堂推Switch OLED版本 稱Joy-Con控制器可能仍有異常問題
雖然2019年開始悄悄免費提供維修Joy-Con異常問題，但任天堂始終未對此正面回應，而在近期對外回應說法中，任天堂透露仍在設法改善Joy-Con異常問題，意味即便近期推出換上OLED螢幕的新款Nintendo Switch，依然可能會有Joy-Con異常問題情況。
依照The Verge網站取得任天堂回應說法，Joy-Con異常問題可能會隨著玩家經常操作使用而出現，其中可能會因為內部金屬接點持續磨損，導致控制器會有不正常感應觸發按鍵功能的情況。
任天堂以物理性的磨損影響，說明Joy-Con異常問題產生原因，雖然表示目前仍積極解決此項問題，但似乎也暗示因為是玩家在操作使用過程造成磨損，因此會是不可避免的損耗問題，即便是新款採用OLED螢幕的Nintendo Switch，仍可能會伴隨Joy-Con異常問題。
不過，任天堂也證實此類問題僅需更換磨損元件即可解決，同時也會藉由玩家反饋意見持續改善設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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