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刺激Stadia服務使用量 Google再推買遊戲加贈套件

聯合新聞網 / 楊又肇

Google宣布，將在美國、英國、愛爾蘭、荷蘭、比利時、法國、德國、義大利、西班牙、瑞典、丹麥、挪威、芬蘭、奧地利與瑞士，提供透過Stadia服務購買59.99美元以上的遊戲，即可免費獲得一組包含Chromecast Ultra與控制器，同時價值為79.99美元的Stadia Premiere Edition套件

此項優惠將從即日起至美國西岸時間10月10日晚間11點59分，而兌換優惠序號將會在10月20日晚間11點59分以前提供給使用者，並且需要在11月20日晚間11點59分以前完成兌換。

實際上，這並非Google第一次免費贈送Stadia Premiere Edition套件，從去年11月就針對YouTube Premium訂閱用戶提供，同時在去年底推出的《電馭叛客2077》 (Cyberpunk 2077)時，Google同樣也以加贈Stadia Premiere Edition套件，藉此吸引使用者在Stadia服務購買此款遊戲，相同作法也在推廣《惡靈古堡：村莊》時出現。

透過這樣的方式，Google希望能爭取更多使用者加入使用Stadia服務。而除了繼續維持線上串流遊戲服務運作，Google似乎也計畫將Stadia技術提供更多遊戲業者使用，藉此協助打造不同串流遊戲服務。

不過，Google今年2月初因製作成本過高，進而解散自有遊戲工作團隊，並且宣布關閉位於加拿大蒙特婁與美國洛杉磯辦公室，有一部分原因是與新型冠狀病毒疫情有關，而微軟近期積極向外收購知名遊戲工作室，同樣成為自有遊戲工作團隊解散原因之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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