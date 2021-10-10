吸引更多玩家比拼較勁 EPIC Games Store下週起加入成就系統

Epic Games宣布，將從下週開始在旗下EPIC Games Store加入成就系統 (achievement system)，讓更多開發者能以此設計更多遊戲成就項目，藉此吸引玩家透過遊玩遊戲取得這些成就，透過這樣的方式增加更多遊戲樂趣。

在Epic Games Store上的成就系統，其實從2019年就已經提出，並且在2020年提供開發者測試、設計成就內容，而這些成就內容完全由開發者在遊戲內提供。此次宣布推出的成就系統，則是對應所有Epic Games Store內容，同時也能像Steam等服務平台提出成就系統，讓玩家可以作為個人戰績、遊玩經歷展示，並且滿足玩家蒐集各類成就的需求。

依照說明，Epic Games Store的成就系統上線後，將率先開放 《火箭聯盟》 (Rocket League)、《黑帝斯》 (Hades)、《永恆之柱》 (Pillars of Eternity)、《人類》 (Humankind)、 《殭屍部隊：死亡戰爭4》 (Zombie Army 4)、《防禦陣型》 (Defense Grid)，以及更多遊戲累積成就。

而Epic Games Store提供的成就系統，將以經驗值分為四個等級，其中在單一遊戲中獲得1000經驗值時，即可升級為白金成就 (Platinum Achievement)。

同時，隨著成就等級不同，可以獲得額外經驗值的多寡也會有差異，例如銅級可額外獲得5-45經驗值，銀級可額外獲得50-95經驗值，金級可額外獲得100-200經驗值，而白金級則可獲得250經驗值。

目前在EPIC Games Store上使用成就功能的遊戲已經增加成就詳情頁面，玩家可以在此頁面分享或追蹤相關進度。而預計今年底還會加入更多線上社群功能與玩家獎勵機制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦