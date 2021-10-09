《人中之龍》遊戲工作室換將 知名製作人名越稔洋、佐藤大輔離開SEGA

依照SEGA旗下《人中之龍》系列官網公布訊息，證實SEGA知名遊戲製作人名越稔洋，以及《人中之龍》系列製作人佐藤大輔確定將離開SEGA體系。

依照目前對外公布資訊，確認《人中之龍》遊戲工作室將由橫山昌義接任原本名越稔洋職位，擔任工作室代表與製作總指揮。

《人中之龍》遊戲工作室新成員方面，分別包含首席監製堀井亮佑、首席製作人阪本寬之、技術負責人伊東豐、美術監製三嶽信明，以及動畫監製反町孝之，另外設計部分負責人暨影像監督則由深川大輔擔任。

不過，雖然名越稔洋如先前市場傳聞選擇在《審判之逝：湮滅的記憶》上市後對外公布離開SEGA消息，但並未透露是否將由中國網易遊戲挖角。

在先前說法中，傳出網易遊戲有意透過名越稔洋在遊戲市場影響力，藉此進軍日本市場，甚至也能藉其遊戲製作能力，創造更多吸引各地區玩家青睞的遊戲作品，同時加強本身與騰訊遊戲競爭能力。

而過去擔任《人中之龍》系列重要角色桐生一馬配音演員黒田崇矢，以及飾演《人中之龍7 光與闇的去向》主角春日一番配音的演員中谷一博，對於名越稔洋與佐藤大輔離開SEGA與《人中之龍》系列製作團隊表示祝福，同時也強調日後仍持續支持《人中之龍》系列作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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