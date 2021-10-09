Xbox推出20週年紀念款無線控制器、耳機 與Adidas合作紀念鞋款

除了日前公布迎接《最後一戰》系列作品20週年，將推出以《最後一戰：無限》為主題打造的限量同捆組遊戲主機、控制器，並且與Razer、Seagate合作客製化主題周邊消息後，微軟稍早也宣布將在今年11月15日迎接Xbox遊戲主機上市20週年，分別推出紀念款Xbox無線控制器與有線耳機，稍早時候更宣布與Adidas Originals合作20週年鞋款Xbox 20th Forum Tech。

20週年紀念款Xbox無線控制器將以早期向開發者提供的Xbox Debug套件組為概念設計，其中採用黑色半透明外觀，並且能看見底下的銀色框體，而上方Xbox標誌則會採用當年的綠色形式設計，至於控制器本身則是以對應Xbox Series X|S的版本為設計，右側則會標示20週年圖像。

透過藍牙連線設計，20週年紀念款Xbox無線控制器可以用在Xbox Series X|S、Xbox One系列、Windows PC、Android與iOS裝置，同時當使用者將此款控制器與Xbox Series X|S連線時，將會啟用20週年款動態桌布。

微軟預計在11月15日當天推出20週年紀念款Xbox無線控制器，建議售價則是69.99美元，同時也會在全球市場推出。

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而透過先前推出的有線版Xbox立體聲耳機，一樣在耳罩部分採用黑色半透明設計，並且採用Xbox初期採用綠色色調，一樣支援Windows Sonic、Dolby Atmos與DTS Headphone: X音效，建議售價則同樣是69.99美元，一樣會在11月15日當天推出。

至於與微軟有深度合作的Razer，此次也宣布推出對應Xbox控制器使用的快速充電座，並且以20週年款式打造，提供3小時內可將控制器充飽電，同時具備避免過充的安全設計，但目前尚未公布具體售價與實際上市時間。

另外，微軟也將透過Xbox Gear Shop線上通路銷售20週年紀念款T恤與棒球帽，將以灰色調底色搭配早期Xbox標誌設計，目前已經可以開放訂購。

在先前公布消息中，微軟也確認與Adidas Originals合作推出20週年紀念鞋款Xbox 20th Forum Tech，並且以2000年代流行的滑板文化為設計，同時也融合在2001年推出的《最後一戰：戰鬥進化》中士官長身影色調。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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