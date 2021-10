Konami重製旗下80款經典遊戲 包含《兵蜂》、《星際戰士》等作品

過去以推出《暴雨殺機》 (Heavy Rain)、《BEYOND:兩個靈魂》 (Beyond: Two Souls),以及《底特律:變人》 (Detroit: Become Human)等遊戲聞名的法國遊戲工作室Quantic Dream,似乎準備推出一款以《星際大戰》內容為主題的多人開放世界遊戲,同時開發時間已達18個月之久。

2021-09-26 08:30