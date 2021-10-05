Konami重製旗下80款經典遊戲 包含《兵蜂》、《星際戰士》等作品
Konami宣布，將以Konami旗下超過80款經典遊戲為基礎，透過賽事形式開放外部遊戲開發商以重製或續作形式打造全新遊戲作品。
而這些經典作品包含《宇宙巡航艦》 (Gradius)、《大盜五右衛門》 (がんばれゴエモン)、《兵蜂》 (Twinbee)，以及《星際戰士》 (Star Soldier)系列，開發商可以依照原作遊玩元素，或是遊戲角色、玩法等內容，並且能以重製作品、續作，甚至全新打造作品呈現。
意味將由Konami開放授權使用旗下經典遊戲內容，由外部遊戲開發商創作全新作品，藉此吸引更多遊戲玩家支持。
此項賽事從9月30日開始，預計在明年1月6日結束，由Konami贊度、提供授權內容，並且與日本集英社遊戲創作者營 (集英社ゲームクリエイターズCAMP)共同舉辦，透過總額達200萬日圓獎金 (約新台幣50萬元)吸引更多遊戲開發者參與競賽。
針對獲選可商業化的遊戲內容，Konami將投資最高達3000萬日圓經費，同時負責內容製作指導、提供開發資源，以及包含市場宣傳與在地化相關協助。
在近期有不少遊戲業者紛紛投入經典作品重製、重新包裝，或是對外授權開發全新內容，藉此活絡本身持有資產情況下，顯然Konami也計畫透過手上持有經典作品吸引更多玩家支持，並且透過與外部開發商合作加入全新設計遊玩元素。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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