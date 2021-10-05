Konami重製旗下80款經典遊戲 包含《兵蜂》、《星際戰士》等作品

用你的節奏感敲出動人故事近幾年手遊發展蓬勃，除了鬥塔、卡牌等對戰遊戲，音樂類型遊戲百花齊放，不只有單純隨音樂敲擊，以動漫、偶像為主題的劇情更成為主流，讓你用節奏感敲出故事，在感受音符刺激的同時，也能沈浸在劇情之中。

2021-09-24 13:50