快訊

預約不到跑新北？北市AZ二劑7萬名額秒殺3原因曝光

臉書大當機6小時原因曝光 「這設定」更動出錯35億用戶遭殃

微軟在遊戲加入更多無障礙設計 讓身體不便玩家更容易遊玩

聯合新聞網 / 楊又肇

除了針對身體行動不便的玩家打造Xbox Adaptive Controller微軟更進一步在Microsoft Store上架遊戲標示符合無障礙遊玩標籤，讓更多身體不便的玩家更容易找到提供字幕可調整大小、可協助念出選單內容等功能，或是針對弱視、色盲觀看需求調整畫面顯示模式的遊戲內容，讓遊玩遊戲體驗可以變得更平等。

除了率先應用在Microsoft Store，微軟表示接下來也會在Xbox官網、Xbox Game Pass服務內採用相同標籤系統，讓身體行動不便的玩家更容易找到適合自己的遊戲內容。

而這項標籤系統，源自微軟Xbox無障礙內部人員聯盟成員反饋意見，並且確定20種定義不同調整功能的標籤，包含可將遊戲內的顯示字幕大小作調整，或是針對遊戲畫面顏色顯示模式作改變，以利視力不佳、色弱或色盲玩家也能順利遊玩，甚至配合可透過語音念出選單介面內容方式操作遊戲內容。

針對更多使用需求，微軟表示未來依然會持續呼應玩家反饋意見加入更多功能調整項目，並且透過標籤系統讓玩家快速識別，藉此挑選合適遊戲。

同時，微軟也希望更多遊戲業者在遊戲作品內加入無障礙遊玩選項，藉此吸引更多遊戲族群，同時也能增加遊戲內容更多遊玩包容性。

在此次更新中，微軟也預告接下來將可讓玩家在不離開遊戲情況下，即可開啟或關閉無障礙遊玩功能，同時也將在Xbox Series X|S加入全域色彩過濾器，讓色盲玩家可以藉此調整所有遊戲色彩顯示方式，同時也能透過夜間模式降低遊戲畫面亮度，甚至可以調整Xbox主機電源顯示亮度，以及控制器上的背光亮度。

為了吸引更多遊戲開發者加入無障礙遊戲設計，微軟更表示會在10月下旬推出免費的無障礙遊戲基礎課程。

至於作為示範，微軟即將在11月推出、由343 Industries製作的《最後一戰：無限》，就會加入諸多無障礙遊玩體驗，其中包含更容易透過兩組上下或前後按鍵，就能輕易選擇畫面上所有選項，同時也在操作介面重新作調整，讓玩家更方便透過按鍵進行操作，另外更加入文字轉語音，以及語音轉文字功能，讓有聽障情況的玩家也能順利以線上方式與其他玩家聊天，或是輔助念出遊戲選單內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

視力 微軟

延伸閱讀

蘋果遊戲收入有多狂？超過Sony任天堂等大廠收入總和

Office 2021也有買斷版本！ 微軟曝10月5日將與Windows 11同步上市

台灣玩家再等等… Xbox Cloud Gaming全球用戶約達3000萬 再宣布進駐4個國家

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

相關新聞

香港科技公司打造四足機器人 價格只要7000元台幣

相比Boston Dynamics打造的四足機器人Spot要價74500美元，由香港新創公司芒碭科技打造開源四足機器人Mini Pupper，僅需1980港元起跳價格。

傳任天堂已經向11家遊戲業者提供4K版Switch開發機種

在換上OLED螢幕的Nintendo Switch即將開賣之際，彭博新聞取得消息指出任天堂已經開始向至少11家遊戲開發者提供搭載4K解析度螢幕的Nintendo Switch開發機種，讓開發者能針對下一款Nintendo Switch開發環境做準備。

曾打造《暴雨殺機》等作品的Quantic Dream 也計畫推出《 星際大戰》主題遊戲

過去以推出《暴雨殺機》 (Heavy Rain)、《BEYOND：兩個靈魂》 (Beyond: Two Souls)，以及《底特律：變人》 (Detroit: Become Human)等遊戲聞名的法國遊戲工作室Quantic Dream，似乎準備推出一款以《星際大戰》內容為主題的多人開放世界遊戲，同時開發時間已達18個月之久。

用節奏感替《LoveLive!》出道應援！十款「劇情向音樂手遊」精緻畫風、動人樂曲征服玩家

用你的節奏感敲出動人故事近幾年手遊發展蓬勃，除了鬥塔、卡牌等對戰遊戲，音樂類型遊戲百花齊放，不只有單純隨音樂敲擊，以動漫、偶像為主題的劇情更成為主流，讓你用節奏感敲出故事，在感受音符刺激的同時，也能沈浸在劇情之中。

吸引更多人使用 Google TV可能增加以廣告內容支撐播放的頻道服務

Google目前似乎計畫透過增加以廣告內容支撐播放的頻道服務，藉此吸引使用者透過Google TV觀看更多內容。

EA證實：疫情影響 《戰地風雲2042》延至11月19日上市

EA證實，原訂在今年10月22日正式推出的《戰地風雲2042》，因為疫情因素影響開發進度，將使上市時間延後至11月19日。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。