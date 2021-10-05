微軟在遊戲加入更多無障礙設計 讓身體不便玩家更容易遊玩

除了針對身體行動不便的玩家打造Xbox Adaptive Controller，微軟更進一步在Microsoft Store上架遊戲標示符合無障礙遊玩標籤，讓更多身體不便的玩家更容易找到提供字幕可調整大小、可協助念出選單內容等功能，或是針對弱視、色盲觀看需求調整畫面顯示模式的遊戲內容，讓遊玩遊戲體驗可以變得更平等。

除了率先應用在Microsoft Store，微軟表示接下來也會在Xbox官網、Xbox Game Pass服務內採用相同標籤系統，讓身體行動不便的玩家更容易找到適合自己的遊戲內容。

而這項標籤系統，源自微軟Xbox無障礙內部人員聯盟成員反饋意見，並且確定20種定義不同調整功能的標籤，包含可將遊戲內的顯示字幕大小作調整，或是針對遊戲畫面顏色顯示模式作改變，以利視力不佳、色弱或色盲玩家也能順利遊玩，甚至配合可透過語音念出選單介面內容方式操作遊戲內容。

針對更多使用需求，微軟表示未來依然會持續呼應玩家反饋意見加入更多功能調整項目，並且透過標籤系統讓玩家快速識別，藉此挑選合適遊戲。

同時，微軟也希望更多遊戲業者在遊戲作品內加入無障礙遊玩選項，藉此吸引更多遊戲族群，同時也能增加遊戲內容更多遊玩包容性。

在此次更新中，微軟也預告接下來將可讓玩家在不離開遊戲情況下，即可開啟或關閉無障礙遊玩功能，同時也將在Xbox Series X|S加入全域色彩過濾器，讓色盲玩家可以藉此調整所有遊戲色彩顯示方式，同時也能透過夜間模式降低遊戲畫面亮度，甚至可以調整Xbox主機電源顯示亮度，以及控制器上的背光亮度。

為了吸引更多遊戲開發者加入無障礙遊戲設計，微軟更表示會在10月下旬推出免費的無障礙遊戲基礎課程。

至於作為示範，微軟即將在11月推出、由343 Industries製作的《最後一戰：無限》，就會加入諸多無障礙遊玩體驗，其中包含更容易透過兩組上下或前後按鍵，就能輕易選擇畫面上所有選項，同時也在操作介面重新作調整，讓玩家更方便透過按鍵進行操作，另外更加入文字轉語音，以及語音轉文字功能，讓有聽障情況的玩家也能順利以線上方式與其他玩家聊天，或是輔助念出遊戲選單內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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