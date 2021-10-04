香港科技公司打造四足機器人 價格只要7000元台幣
相比Boston Dynamics打造的四足機器人Spot要價74500美元，由香港新創公司芒碭科技打造開源四足機器人Mini Pupper，僅需1980港元起跳價格。
不過，Mini Pupper實際尺寸僅為20.9公分 x 10.9公分，高為16.5公分，重量僅為560公克，本身則以Raspberry Pi 4B開發套件打造，並且相容Ubuntu與ROS作業系統開發環境，另外也能串接第三方裝置，例如透過LiDAR模組建立周圍環境模型，或是用於識別前方影像或追蹤物件的景深相機。
而透過前方小型螢幕，亦可透過程式編輯對應不同顯示內容或表情動畫。透過足部關節可對應12度自由度活動，支援行走、踱步、小跑步，或是跳躍等動作，內建800mAh電池電量約可對應25分鐘活動時間，而充電時間則為30分鐘。
目前Mini Pupper已經透過Kickstarter集資網站徵求支持者，現階段已經達成目標集資金額，總計累積近300人支持，因此確定將會進入量產階段。
除了Mini Pupper，先前芒碭科技也曾以售價900美元的四足機器人Pupper吸引眾人目光，同樣以開源形式讓更多人修改使用，並且能以自造零件進行組裝。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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