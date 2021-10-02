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台灣玩家再等等… Xbox Cloud Gaming全球用戶約達3000萬 再宣布進駐4個國家

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著日本東京電玩展正式透過線上形式展開，微軟隨即宣布旗下雲端串流遊戲服務Xbox Cloud Gaming，從10月1日起正式進駐日本、澳洲、巴西與墨西哥4個國家地區。

加上此次宣布啟用服務的4個國家地區，微軟同時也確認旗下雲端串流遊戲服務已經進駐全球26個國家地區，並且隨著Xbox Game Pass Ultimate方案提供使用。

除了透過Xbox遊戲主機登入使用，使用者亦可透過Windows PC、Android手機或平板以串流形式遊玩遊戲。而在先前時候，微軟也已經透過漸進式網頁應用程式 (Progressive Web Application,PWA)的方式，讓使用者能透過Safari瀏覽器直接在iPhone或iPad上登入使用，藉此解決蘋果限制Xbox Cloud Gaming app在App Store上架問題。

微軟並未透露目前Xbox Cloud Gaming具體訂閱使用人數，但先前有消息指稱微軟此項服務訂閱人數約在3000萬人左右，隨著目前在越來越多國家地區進駐，理論上應該會讓使用人數持續成長。

而台灣微軟日前已經透露會引進此項服務，但尚未確認服務具體開通時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 澳洲 Xbox

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