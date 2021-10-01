以VR形式呈現 重製版《惡靈古堡4 VR》將於Oculus Quest 2獨佔推出
Oculus宣布與CAPCOM合作，將在Oculus Quest 2獨佔推出以《惡靈古堡4》為基礎打造，並且透過虛擬實境形式呈現的重製版《惡靈古堡4 VR》 (Resident Evil 4 VR)，預計在今年10月21日正式推出。
由於《惡靈古堡4》改為從主角里昂背後視角的遊玩模式，因此相當適合作為虛擬實境形式遊玩，而此次推出的重製版《惡靈古堡4 VR》，更將武器、物品重新設計，讓玩家可在虛擬實境遊玩過程直接以手持控制器撿取、互動，甚可讓雙手同時使用武器。
而控制移動方式依然是透過手持控制器，並且支援傳送與房間規模的動態移動，同時遊戲中所有謎團、互動物件也都重新打造。
重製版《惡靈古堡4 VR》在10月21日推出，並且僅由Oculus Quest 2獨佔使用。
在此之前，CAPCOM曾在《惡靈古堡7》透過PlayStation VR形式，讓玩家可在PlayStation 4平台以虛擬實境形式遊玩。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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