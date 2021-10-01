快訊

猶如災難！花蓮漫波假期飯店倒塌 一車被壓毀起火

學生不知孫中山是誰 新課綱真的去中國化了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳任天堂已經向11家遊戲業者提供4K版Switch開發機種

聯合新聞網 / 楊又肇

換上OLED螢幕的Nintendo Switch即將開賣之際，彭博新聞取得消息指出任天堂已經開始向至少11家遊戲開發者提供搭載4K解析度螢幕的Nintendo Switch開發機種，讓開發者能針對下一款Nintendo Switch開發環境做準備。

而彭博新聞報導指稱，搭載4K解析度螢幕的Nintendo Switch至少要等到明年年底才會正式上市，而目前向遊戲開發者提供開發機種，則是為了新機上市之際就能有對應遊戲作品做準備。

不過，任天堂在後續回應則僅說明報導內容不準確，並未透露更進一步說明。在先前說明中，任天堂表示今年除了OLED螢幕更新版本，今年內將不會再推出新款Nintendo Switch。

在此之前，相關消息指稱任天堂計畫推出可對應4K解析度內容顯示的新機，同時也預期換上新款NVIDIA Tegra處理器，讓新機運算效能可大幅提昇，同時也能與Sony、微軟推行遊戲內容抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂

延伸閱讀

《瑪利歐派對 超級巨星》10月29日發售 盒裝版特典資訊公開

確定了！Nintendo Switch OLED款式台灣10月8日同步發售

新款Nintendo Switch將上市 任天堂揭曉3D版「星之卡比」等多款新作

任天堂擴展NSO內容 追加Nintendo 64與SEGA Mega Drive經典主機遊戲

相關新聞

傳任天堂已經向11家遊戲業者提供4K版Switch開發機種

在換上OLED螢幕的Nintendo Switch即將開賣之際，彭博新聞取得消息指出任天堂已經開始向至少11家遊戲開發者提供搭載4K解析度螢幕的Nintendo Switch開發機種，讓開發者能針對下一款Nintendo Switch開發環境做準備。

曾打造《暴雨殺機》等作品的Quantic Dream 也計畫推出《 星際大戰》主題遊戲

過去以推出《暴雨殺機》 (Heavy Rain)、《BEYOND：兩個靈魂》 (Beyond: Two Souls)，以及《底特律：變人》 (Detroit: Become Human)等遊戲聞名的法國遊戲工作室Quantic Dream，似乎準備推出一款以《星際大戰》內容為主題的多人開放世界遊戲，同時開發時間已達18個月之久。

用節奏感替《LoveLive!》出道應援！十款「劇情向音樂手遊」精緻畫風、動人樂曲征服玩家

用你的節奏感敲出動人故事近幾年手遊發展蓬勃，除了鬥塔、卡牌等對戰遊戲，音樂類型遊戲百花齊放，不只有單純隨音樂敲擊，以動漫、偶像為主題的劇情更成為主流，讓你用節奏感敲出故事，在感受音符刺激的同時，也能沈浸在劇情之中。

吸引更多人使用 Google TV可能增加以廣告內容支撐播放的頻道服務

Google目前似乎計畫透過增加以廣告內容支撐播放的頻道服務，藉此吸引使用者透過Google TV觀看更多內容。

EA證實：疫情影響 《戰地風雲2042》延至11月19日上市

EA證實，原訂在今年10月22日正式推出的《戰地風雲2042》，因為疫情因素影響開發進度，將使上市時間延後至11月19日。

為黑色控玩家打造 PS5專用PULSE 3D無線耳機組新增「午夜黑」

索尼互動娛樂台灣宣布，將在10月29日於台灣市場推出PlayStation 5專用PULSE 3D無線耳機組全新配色「午夜黑」，將以新台幣3080元價格銷售。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。