傳任天堂已經向11家遊戲業者提供4K版Switch開發機種

在換上OLED螢幕的Nintendo Switch即將開賣之際，彭博新聞取得消息指出任天堂已經開始向至少11家遊戲開發者提供搭載4K解析度螢幕的Nintendo Switch開發機種，讓開發者能針對下一款Nintendo Switch開發環境做準備。

而彭博新聞報導指稱，搭載4K解析度螢幕的Nintendo Switch至少要等到明年年底才會正式上市，而目前向遊戲開發者提供開發機種，則是為了新機上市之際就能有對應遊戲作品做準備。

不過，任天堂在後續回應則僅說明報導內容不準確，並未透露更進一步說明。在先前說明中，任天堂表示今年除了OLED螢幕更新版本，今年內將不會再推出新款Nintendo Switch。

在此之前，相關消息指稱任天堂計畫推出可對應4K解析度內容顯示的新機，同時也預期換上新款NVIDIA Tegra處理器，讓新機運算效能可大幅提昇，同時也能與Sony、微軟推行遊戲內容抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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