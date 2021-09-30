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Netflix收購曾打造《Oxenfree》的夜校工作室 成為旗下第一個遊戲工作室

聯合新聞網 / 楊又肇

Netflix宣布收購打造驚悚風格冒險獨立遊戲《Oxenfree》的夜校工作室 (Night School Studio)，成為第一個加入Netflix的遊戲工作室。

在此之前，Netflix已經確定進軍遊戲市場，同時也已經在波蘭推出以其原創影集《怪奇物語》為主題的遊戲，更確定打造一款以原創動畫《伊甸》為基礎的虛擬實境遊戲內容

而這次收購夜校工作室，成為Netflix旗下第一個遊戲工作室，顯示Netflix接下來將投入更多資源打造遊戲內容，目前更預期能透過夜校工作室在遊戲與故事內容詮釋能力與Netflix原創內容結合，進而創造全新遊戲體驗。

在先前看法中，Netflix顯然希望藉由遊戲串連更多電影、影集之外的觀看體驗，藉此延長使用黏著，同時也能讓使用者與影片內容有更多互動。

不過，加入Netflix團隊之後，似乎將不影響夜校工作室既有遊戲開發規劃，共同創辦人Sean Krankel除了宣布加入Netflix消息，更透露將繼續投入打造《Oxenfree II》，不受Netflix收購影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

波蘭 Netflix

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