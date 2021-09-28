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以原創動畫《伊甸》為基礎 Netflix悄悄打造一款虛擬實境遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

日前證實將擴展遊戲及虛擬實境內容後，Netflix稍早已經以今年5月上線的原創動畫《伊甸》為基礎，在Oculus Quest Store推出一款名為《伊甸：出土》 (Eden Unearthed)的虛擬實境遊戲內容

不過，目前此款遊戲內容仍歸類在App Lab項目，因此尚未以正式內容形式提供使用，甚至可能會有內容調整，或是遊玩方式會有明顯改變情況。

遊戲內容歸類在冒險、賽車與探險類別，並且支援坐姿或站姿形式遊玩，支援Oculus Quest及Oculus Quest 2使用，更可透過Oculus Touch進行互動。而從上架時間為今年4月21日，顯然Netflix在很早之前就已經著手籌備此款內容。

目前此款遊戲將以免費形式提供下載遊玩，而遊戲中也會與《伊甸》影集內容有一定關聯，因此也能視為Netflix希望透過遊戲延伸更多影集以外的內容體驗，同時也能讓使用者持續沉浸在內容作品「世界」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動畫 Netflix

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