曾打造《暴雨殺機》等作品的Quantic Dream 也計畫推出《 星際大戰》主題遊戲

過去以推出《暴雨殺機》 (Heavy Rain)、《BEYOND:兩個靈魂》 (Beyond: Two Souls),以及《底特律:變人》 (Detroit: Become Human)等遊戲聞名的法國遊戲工作室Quantic Dream,似乎準備推出一款以《星際大戰》內容為主題的多人開放世界遊戲,同時開發時間已達18個月之久。

雖然EA與迪士尼手上合作《星際大戰》遊戲獨佔製作的協議要等到2023年才結束,但顯然包含Ubisoft在內遊戲業者都已經著手打造以《星際大戰》為主題的遊戲作品,預期會在2023年之後推出。

而目前由Quantic Dream打造的新款《星際大戰》主題遊戲,暫時還無法確認其細節,僅透露將以多人線上遊玩,以及開放世界環境形式呈現。

但以Quantic Drea過去打造遊戲風格多半是以故事劇情導向,似乎與多人線上遊玩形式沒有太大關連,因此也讓不少看法好奇此款遊戲實際呈現方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

