曾打造《暴雨殺機》等作品的Quantic Dream 也計畫推出《 星際大戰》主題遊戲
過去以推出《暴雨殺機》 (Heavy Rain)、《BEYOND：兩個靈魂》 (Beyond: Two Souls)，以及《底特律：變人》 (Detroit: Become Human)等遊戲聞名的法國遊戲工作室Quantic Dream，似乎準備推出一款以《星際大戰》內容為主題的多人開放世界遊戲，同時開發時間已達18個月之久。
雖然EA與迪士尼手上合作《星際大戰》遊戲獨佔製作的協議要等到2023年才結束，但顯然包含Ubisoft在內遊戲業者都已經著手打造以《星際大戰》為主題的遊戲作品，預期會在2023年之後推出。
而目前由Quantic Dream打造的新款《星際大戰》主題遊戲，暫時還無法確認其細節，僅透露將以多人線上遊玩，以及開放世界環境形式呈現。
但以Quantic Drea過去打造遊戲風格多半是以故事劇情導向，似乎與多人線上遊玩形式沒有太大關連，因此也讓不少看法好奇此款遊戲實際呈現方式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 13首摔用戶 手滑螢幕慘砸整片碎
▪好市多同步開賣iPhone 13 現貨不用等還省千元
▪iPhone 13 Pro Max開箱：升級幅度有限 唯獨這新功能「進到下個世代」
▪五倍券買iPhone 13？蘋果直營店「不收紙本」 但還有這些方法
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言