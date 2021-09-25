任天堂擴展NSO內容 追加Nintendo 64與SEGA Mega Drive經典主機遊戲

除了在直播節目「Nintendo Direct 2021.9.24」中公布諸多遊戲資訊，以及與Illumination Entertainment合作打造的《超級瑪利歐》動畫電影將在明年12月於美國上映消息，任天堂也宣佈將針對旗下訂閱服務Nintendo Switch Online提供擴充包方案，讓使用者能遊玩Nintendo 64與SEGA Mega Drive經典主機遊戲，並且同步推出會員限定購買的Nintendo 64控制器與Mega Drive格鬥手把6B。

此次推出的擴充包方案，將讓使用者可在原本能遊玩任天堂紅白機、超級任天堂經典遊戲之外，額外追加Nintendo 64與SEGA Mega Drive經典主機遊戲，首波將提供8款Nintendo 64遊戲，以及14款SEGA Mega Drive經典主機遊戲，並且支援4人同樂，以及透過網路連線遠端參與遊玩。

8款Nintendo 64遊戲包含《超級瑪利歐64》、《瑪利歐賽車64》、《星戰火狐64》、《耀西物語》、《薩爾達傳說：時之笛》、《Win Back》、《瑪利歐網球64》、《罪與罰 地球的繼承者》，而後續將追加《薩爾達傳說：穆修拉的面具》、《阿邦阿卡大冒險》、《瑪利歐高爾夫64》、《星之卡比64》、《F-ZERO X》、《寶可夢隨樂拍》、《瑪利歐冒險記》、《組合機器人》、《組合機器人 V2等遊戲作品。

14款SEGA Mega Drive經典主機遊戲則包含《出擊飛龍》、《魔法氣泡》、《戰斧》、《銀河快槍手》、《武者銀河號》、《夢幻之星 ～千年紀的終結～》、《外星王子》、《光明與黑暗續戰篇 神之遺產》、《超級忍2》、《音速小子2》、《格鬥三人組2》、《Vampire Killer》、《魂斗羅 鐵血兵團》、《海豚大冒險》。

而此次配合擴充包方案，針對Nintendo Switch Online訂閱會員銷售的Nintendo 64控制器與Mega Drive格鬥手把6B，將以藍牙方式連接使用，建議售價均為5478日圓。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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