新款Nintendo Switch將上市 任天堂揭曉3D版「星之卡比」等多款新作

隨著換上7吋OLED螢幕、新增白色機身款式的新款Nintendo Switch將在10月上市，任天堂在稍早舉辦線上直播節目「Nintendo Direct 2021.9.24」中宣佈多款遊戲上市資訊。

其中，任天堂宣佈推出首度以3D形式打造的《星之卡比 探索發現》，以及更多關於《斯普拉遁3》的最新影片，另外也將推出收錄Nintendo 64初代作經典關卡及上百款小遊戲的《瑪利歐派對 超級巨星》，並且預告將在10月透過「Direct」節目公布《集合啦！動物森友會》更新內容，更準備在《任天堂明星大亂鬥 特別版》同樣將在10月播出「最後的特別節目」中，揭曉最後一名參戰鬥士。

至於與Illumination Entertainment合作打造，並且由環球影業負責發行的《超級瑪利歐》動畫電影，任天堂也確認將在2022年12月於美國地區上映，並且公布相關角色配音陣容。

而與Square Enix、萬代南夢宮、CAPCOM、白金工作室、KONAMI、DMM Games等遊戲業者合作內容，則包含睽違20多年再次推出，並且支援8 x 8大逃殺玩法的《陸行鳥》系列賽車遊戲新作《巧可啵GP大賽車》，以及先前以「Project TRIANGLE STRATEGY」為稱的全新戰略角色扮演遊戲《三角戰略》與經典名作《雷莎出擊 再生》重製版本，更確認以卡片表現的角色扮演遊戲《Voice of Cards 龍之島》，將從即日起開放體驗版下載。

而可在遊戲中與米奇等夥伴一起生活的《迪士尼魔法城堡 我的快樂生活 2：Enchanted Edition》將在12月登場，《魔物獵人 崛起》新版付費大型追加內容「破曉」也確定會在2022年夏季推出，另外確定在2022年推出的《魔兵驚天錄3》更在此次直播節目中公布首支宣傳影片，至於《惡魔城Advance 精選輯》確定從即日登場，將收錄《白夜協奏曲》等4款系列經典作品，此次首度公開實機畫面宣傳影片的《刀劍亂舞無雙》，則預定在9月24日晚間直播公布更多詳情。

《星之卡比 探索發現》：

《斯普拉遁 3》：

《任天堂明星大亂鬥 特別版》：

《瑪利歐派對 超級巨星》：

《集合啦！動物森友會》更新內容：

《迪士尼魔法城堡 我的快樂生活 2：Enchanted Edition》：

《魔兵驚天錄3》：

《魔物獵人 崛起》付費大型追加內容「破曉」：

《巧可啵GP 大賽車》：

《TRIANGLE STRATEGY 三角戰略》：

《雷莎出擊 再生》：

《Voice of Cards 龍之島》：

《惡魔城 Advance 精選輯》：

《刀劍亂舞無雙》：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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