用節奏感替《LoveLive!》出道應援！十款「劇情向音樂手遊」精緻畫風、動人樂曲征服玩家

用你的節奏感敲出動人故事

近幾年手遊發展蓬勃，除了鬥塔、卡牌等對戰遊戲，音樂類型遊戲百花齊放，不只有單純隨音樂敲擊，以動漫、偶像為主題的劇情更成為主流，讓你用節奏感敲出故事，在感受音符刺激的同時，也能沈浸在劇情之中。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，近一年網友討論最熱烈的劇情向音樂手遊，多款劇情音樂手遊也趁勢推出動畫作品，來看看哪些故事最吸引你，還沒入坑的朋友趕緊載起來～

延伸閱讀：來談一場理想的戀愛！10款少女戀愛手遊讓你臉紅心動每一天

image source:巴哈姆特

NO.10 Lanota

台灣諾西遊戲開發的《Lanota》，遊戲視覺設計以「繪本」形式敘述劇情，光是看著就享受，內涵故事劇情、地圖探索與道具收集等要素。

《Lanota》的遊戲方式由圓盤中央的齒輪邊界向外發射出音符，且弧面會隨著音樂移動，比起制式的鍵盤較為複雜也更眼花撩亂。

 App Store｜▶ Google Play

延伸閱讀：玩的不是遊戲是回憶！10大「回憶殺」手遊找回滿滿的感動

NO.9 偶像大師

歷久不衰的養成遊戲《偶像大師》有多種版本，像是偶像大師灰姑娘女孩閃耀的舞台、million live、shiny colors、百萬人演唱會！

核心玩法是音樂節奏、角色養成與對話，玩家以製作人的身份陪伴這些年輕人一同追夢，進行「LIVE」演出時，圓環會隨著歌曲節奏落到五名成員的圖示中，玩家對著圓環執行動作即可。

 App Store｜▶ Google Play

延伸閱讀：轉戰YouTube一樣圈粉！十大台灣人氣網路插畫家頻道

image source: 偶像大師

NO.8 Deemo

由雷亞出品的《Deemo》神秘又質感爆棚的畫風抓人眼球，且去年底推出的《DEEMO -Reborn-》結合解謎、探索元素，在享受音樂節奏遊戲同時，也能細細品味劇情。

《Deemo》遊戲方式落下音符到達判定線時點擊，遊戲中只有點擊與滑動兩種音符，優美的原創鋼琴樂曲配上細緻的畫風，是許多玩家讚譽有加的原因之一。

 App Store｜▶ Google Play

延伸閱讀：下雨聲讓你平靜或焦慮？《DEEMO》5道音樂題測出你的靈魂特質是什麼

NO.7 IDOLiSH7 偶像星願

《偶像星願》是一款女性向音樂類手機遊戲，玩家將從經紀人的視角體驗偶像的工作生活，遊戲採用下落式四鍵點擊，在「Fever」狀態時，背景還會從黑色變為角色們唱跳的畫面，另外遊戲還內建紙娃娃系統，想要怎麼打造舞台、角色通通隨你想法，讓玩家更有「經紀人」的感覺。

 App Store｜▶ Google Play

延伸閱讀：當紅虛擬偶像別只知道Peko！網友熱議20大台灣VTuber來了

NO.6 偶像夢幻祭

《偶像夢幻祭》也是偶像養成為主題的手遊，玩家將訓練偶像學校裡的練習生，遊戲方法採拍點落下型式，判定線為適合手機操作的半圓形，只累積「能量」滿一定程度即可過關，續作《偶像夢幻祭2》音樂元素更充足，除了節奏玩法外，也可以透過抽卡獲得新角色、素材，提升偶像等級，體驗偶像組隊、佈置事務所。

 App Store｜▶ Google Play

延伸閱讀：不只《今際之國》鬥智鬥勇鬥心機！10部看盡人心險惡的生存漫畫快加入書單

NO.5 世界計畫繽紛舞台

在台灣還在預約階段就轟動音遊界的《世界計畫繽紛舞台feat.初音未來》，遊戲角色在初音未來等虛擬歌手們的幫助下，登上世界舞台。

遊戲玩法採下落式觸擊，玩家還能在Live系統中欣賞遊戲原創的3D、2DMV和虛擬演唱會，喜歡初音跟觀賞虛擬演唱會的朋友千萬別錯過～

 App Store｜▶ Google Play

延伸閱讀：VTuber 、初音哪裡不同？黃捷混為一談被罵爆！本人道歉了

NO.4 Arcaea

3D空間節奏遊戲《Arcaea》講述「光」及「對立」的故事，玩家一進到遊戲可選擇搭檔，遊戲方式有四道主要音軌，遊戲裡還有全新的3D音符「音弧」，速度一快可能會讓玩家分不出到底要點及哪裡，特別的遊戲畫面也是許多人的入坑原因，但對於新玩家來說可能比較難上手，多習慣幾次相信也能在這款遊戲得到成就感！

 App Store｜▶ Google Play

延伸閱讀：熬夜也要看他們盤邏輯！網友熱議20大《Among Us》太空狼人殺實況主

NO.3 Cytus I&II

相信有在玩音樂手遊的玩家，對《Cytus》一定不陌生，與由《Deemo》同樣出自於雷亞公司，玩家須根據上下移動的掃描線來適時演奏對應音符，《Cytus II》更添加跨頁拍點、菱形拍點等拍點種類，掃描線也會改變移動速度，讓技術流的玩家更過癮，且收錄樂曲涵蓋世界各地如日韓、歐美、台灣等作品，大飽耳福。



 App Store｜▶ Google Play

延伸閱讀：不只《鬼滅之刃》吾峠呼世晴 這些超夯少年漫畫也是女生畫的！

NO.2 Bang Dream少女樂團派對

近年超夯的﻿《Bang Dream少女樂團派對》玩家將扮演Live House的員工，為招攬客人找尋在活動中演出的樂團，遊戲裡有7組不同個性的五人女子團體，除了遊戲的主線劇情，每個樂團都有各自的獨立劇情，彷彿在看動畫一樣。

遊戲方法採下落式點擊，玩家可透過轉蛋、累積積分來得到角色卡片，最令玩家讚賞的是此款遊戲非體力制，不用擔心體力花完不能玩，遊戲裡的歌曲分為原創曲與翻唱曲，讓許多漫迷聽到熟悉的歌，玩得更起勁

 App Store｜▶ Google Play

延伸閱讀：只知道《女神降臨》？WEBTOON十大超夯愛情漫畫甜度破表

NO.1 Love Live！學園偶像祭

《Love Live！》是結合音樂節奏的卡牌遊戲，玩家透過搜集卡片組合偶像團體，遊戲方法採下落式點擊，音符對應到團員位置時敲擊即可，遊戲豐富的語音與故事劇情是許多人入坑的主因，尤其各種超香的角色更是讓玩家們都暴動啦～

《Love Live！學園偶像祭ALL STAR》更整合所有角色，30名學員偶像的原創劇情、動畫登場的歌曲、場曲通通都可以在遊戲中看到，且遊戲結合3D MV，超華麗的舞台效果、服裝，讓每個角色魅力大提升！

 App Store｜▶ Google Play

延伸閱讀：在家能動也能玩！10大居家運動必載APP 不出門一樣保持好體態





【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月17日至2021年09月16日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『劇情向音樂手遊』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？ 小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】 一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！





商品推薦