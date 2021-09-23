明年3月開飆！Sony揭曉《跑車浪漫旅7》預購特典、25周年紀念版

確定在明年3月4日正式推出消息後，Sony進一步公布由Polyphony Digital打造的《跑車浪漫旅7》相關預購特典，以及25周年紀念版詳細資訊。

依照先前說明，《跑車浪漫旅7》將呼應許多喜愛車輛的玩家期待，並且傳達過去150年以來的汽車及賽車文化元素，同時也將GT Campaign模式重新帶回《跑車浪漫旅7》，同時也將《跑車浪漫旅 競速》搭載的塗裝編輯功能強化。

同時，玩家也可以透過GT Auto模式針對車輛引擎性能、懸吊系統、變速器、煞車、輪胎等項目進行更換，同時也能改裝車身防滾籠或空力套件，另外也能進行更換機油或清洗車輛等保養。

至於在遊戲中，同樣會加入時間、氣候變化系統，讓玩家可在遊玩時體驗不同天候、時間變化所產生影響，其中更由製作團隊在全球數千個地點蒐集數據，藉此打造相同地點在不同時間及氣候下的光線變化，藉此創造更擬真的虛擬環境。

而此次公布資訊，則確認從即日起開放數位版預約，並且可獲得以下車輛、遊戲內貨幣特典：

• Toyota Castrol TOM’S Supra

• Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

• Porsche 917K Living Legend

• 100000點遊戲內貨幣 (CR)

至於在2022年3月4日前於PS Store提供預購得數位豪華版，即可獲得以下預購特典：

• PlayStation 4 + PlayStation 5數位版

• 1600000點遊戲內貨幣 (CR)

• 搭配國家／地區限定版塗裝的Toyota GR Yaris

• 30款車廠／合作夥伴個人造型

• 《跑車浪漫旅》官方原聲帶

• Toyota Castrol TOM’S Supra

• Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

• Porsche 917K Living Legend

實體版預購資訊則會在後續對外公布，另外也會公布預計透過實體通路銷售的25周年紀念版 (分別對應PlayStation 4、PlayStation 5)預購辦法，而具體內容物則如下：

• 包括PlayStation 5遊戲光碟和PlayStation 4遊戲兌換代碼

• 1100000點遊戲內貨幣 (CR)

• 搭配國家／地區限定版塗裝的Toyota GR Yaris

• 30款車廠／合作夥伴個人造型

• 《跑車浪漫旅》官方原聲帶

• Toyota Castrol TOM’S Supra

• Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

• Porsche 917K Living Legend

另外，若玩家購買《跑車浪漫旅7》PlayStation 4普通版，後續也能透過新台幣200元費用升級為PlayStation 5數位普通版。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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