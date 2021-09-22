Epic Games攜手Balenciaga 將更多時尚元素融合進《要塞英雄》
Epic Games與時尚品牌Balenciaga攜手合作，將在《要塞英雄》 (Fortnite)加入諸多以Balenciaga服飾打造的角色外貌，同時也將使《要塞英雄》遊戲元素進入Balenciaga實際設計服飾、包款等。
目前玩家在《要塞英雄》的虛擬商店內，即可看見各類以Balenciaga服飾打造的角色外貌、飾品等虛擬商品，同時在日本東京、英國倫敦、南韓首爾及美國紐約等城市也會投放此次聯名合作廣告，讓更多人知曉此項合作。
而在虛擬商店上架商品，將依照玩家所在地區不同，商品實際上架時間也會有差異，讓玩家在遊戲中也能讓角色與時尚元素有所結合，同時Balenciaga也能透過《要塞英雄》知名程度擴展吸引更多消費族群，同時也讓時尚與遊戲元素創造更多可能性。
在此之前，Louis Vuitton也曾針對Riot Games旗下《英雄聯盟》 (League of Legends)合作聯名角色外觀，甚至也針對全球總決賽賽事活動打造客製化獎盃，而Balenciaga去年也曾與EPIC Games合作，透過Ureal Engine引擎技術展示2021秋季服飾。
Fresh off the virtual runway, the @BALENCIAGA partnership with @FortniteGame is a cutting edge cross-over experience.
Learn how the team used #UE4 real time tech and shader systems to find the right look for digital versions of these real-world outfits: https://t.co/xQXZTExMY6
— Unreal Engine (@UnrealEngine) September 20, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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