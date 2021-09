Epic Games攜手Balenciaga 將更多時尚元素融合進《要塞英雄》

Epic Games與時尚品牌Balenciaga攜手合作,將在《要塞英雄》 (Fortnite)加入諸多以Balenciaga服飾打造的角色外貌,同時也將使《要塞英雄》遊戲元素進入Balenciaga實際設計服飾、包款等。

目前玩家在《要塞英雄》的虛擬商店內,即可看見各類以Balenciaga服飾打造的角色外貌、飾品等虛擬商品,同時在日本東京、英國倫敦、南韓首爾及美國紐約等城市也會投放此次聯名合作廣告,讓更多人知曉此項合作。

而在虛擬商店上架商品,將依照玩家所在地區不同,商品實際上架時間也會有差異,讓玩家在遊戲中也能讓角色與時尚元素有所結合,同時Balenciaga也能透過《要塞英雄》知名程度擴展吸引更多消費族群,同時也讓時尚與遊戲元素創造更多可能性。

在此之前,Louis Vuitton也曾針對Riot Games旗下《英雄聯盟》 (League of Legends)合作聯名角色外觀,甚至也針對全球總決賽賽事活動打造客製化獎盃,而Balenciaga去年也曾與EPIC Games合作,透過Ureal Engine引擎技術展示2021秋季服飾。

Fresh off the virtual runway, the @BALENCIAGA partnership with @FortniteGame is a cutting edge cross-over experience.

Learn how the team used #UE4 real time tech and shader systems to find the right look for digital versions of these real-world outfits: https://t.co/xQXZTExMY6

— Unreal Engine (@UnrealEngine) September 20, 2021