吸引更多人使用 Google TV可能增加以廣告內容支撐播放的頻道服務

Google目前似乎計畫透過增加以廣告內容支撐播放的頻道服務，藉此吸引使用者透過Google TV觀看更多內容。

從Protocol網站取得消息指出，Google目前正與諸多以廣告內容支撐播放成本，並且以免費形式提供觀看的頻道業者合作，藉此讓Google TV能有更多使用誘因。

從Google的想法來看，雖然Google TV上已經可以透過Netflix、HBO Max、Disney+等串流服務，甚至部分服務更提供1個月或3個月不等的試用時間，但由於需要預先註冊登記信用卡等扣款付費方式，因此讓不少人拒絕使用，部分原因是基於註冊流程過於冗長，但有更多因素在於使用者未持有信用卡，或是不想付費使用。

因此透過以廣告內容支撐播放成本的內容頻道合作，預期能增加更多人使用Google TV意願。

市場上諸如三星提出的TV Plus服務，便是透過廣告內容支撐播放成本，讓使用者能在三星電視觀看諸多頻道內容，包含Roku、Vizio等業者也均提出類似作法，而中國市場內容業者更是早已導入廣告內容支撐播放的使用模式，甚至可讓使用者付費去除廣告內容，近期作法更進一步將付費觀看會員劃分不同等級，讓願意支付額外費用的會員，可以提前看到更多熱門內容，或是獨佔內容。

不過，Google原訂在今年秋季推出此項服務，但目前似乎已經將時間延後至明年初。而此項服務是否僅對應Google TV，或是也會開放現有Android TV裝置使用，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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