為黑色控玩家打造 PS5專用PULSE 3D無線耳機組新增「午夜黑」

索尼互動娛樂台灣宣布，將在10月29日於台灣市場推出PlayStation 5專用PULSE 3D無線耳機組全新配色「午夜黑」，將以新台幣3080元價格銷售。

相較先前推出版本以PlayStation 5機身黑白配色打造版本，此次推出「午夜黑」版本則採全黑設計，藉此吸引偏好全黑配色設計的玩家選購。

功能部分，一樣可藉由PlayStation 5主機的Tempest 3D音效技術，對應由四面八方湧入的環繞聲音效果，藉此感受臨場感十足的聲音情境。耳機內建配備雙內建麥克風與降噪技術，並且能對應語音混音功能、確認耳機剩餘電量，本身則透過USB-C介面充電。

而透過新版PlayStation 5系統更新，亦可透過主機內的設定項目，藉此調整音效等化器功能，讓玩家能透過PULSE 3D無線耳機組聆聽更符合個人需求聲音。

目前在《拉捷特與克拉克：時空裂縫》 (Ratchet & Clank: Rift Apart)，以及接下來即將推出的《地平線 西域禁地》 (Horizon Forbidden West)等PlayStation 5平台遊戲中，將可透過3D音效判斷敵人位置，或是聽到風吹過草木，樹葉搖曳的聲音，以及鳥類振翅飛過天空等聲音，藉此提昇在遊戲中的沉浸感。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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