快訊

不必再考記性！微軟商務用戶今天啟動無密碼登入

搶發振興券+0就有！台中一中街10天發15萬元百元小額券

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為黑色控玩家打造 PS5專用PULSE 3D無線耳機組新增「午夜黑」

聯合新聞網 / 楊又肇

索尼互動娛樂台灣宣布，將在10月29日於台灣市場推出PlayStation 5專用PULSE 3D無線耳機組全新配色「午夜黑」，將以新台幣3080元價格銷售。

相較先前推出版本以PlayStation 5機身黑白配色打造版本，此次推出「午夜黑」版本則採全黑設計，藉此吸引偏好全黑配色設計的玩家選購。

功能部分，一樣可藉由PlayStation 5主機的Tempest 3D音效技術，對應由四面八方湧入的環繞聲音效果，藉此感受臨場感十足的聲音情境。耳機內建配備雙內建麥克風與降噪技術，並且能對應語音混音功能、確認耳機剩餘電量，本身則透過USB-C介面充電。

而透過新版PlayStation 5系統更新，亦可透過主機內的設定項目，藉此調整音效等化器功能，讓玩家能透過PULSE 3D無線耳機組聆聽更符合個人需求聲音。

目前在《拉捷特與克拉克：時空裂縫》 (Ratchet & Clank: Rift Apart)，以及接下來即將推出的《地平線 西域禁地》 (Horizon Forbidden West)等PlayStation 5平台遊戲中，將可透過3D音效判斷敵人位置，或是聽到風吹過草木，樹葉搖曳的聲音，以及鳥類振翅飛過天空等聲音，藉此提昇在遊戲中的沉浸感。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

延續去年不送充電頭、耳機！ iPhone 13為環保再少「這1樣」

PlayStation線上挑戰開跑 最高獲1.4萬PS Store預付金

中國「蒸汽平台」跟進未成年防沉迷政策 Steam反遭抨擊未落實實名制

Sony預告PS5重大更新 開放安裝第二組SSD、啟用電視專用3D音效與新介面功能

相關新聞

EA證實：疫情影響 《戰地風雲2042》延至11月19日上市

EA證實，原訂在今年10月22日正式推出的《戰地風雲2042》，因為疫情因素影響開發進度，將使上市時間延後至11月19日。

為黑色控玩家打造 PS5專用PULSE 3D無線耳機組新增「午夜黑」

索尼互動娛樂台灣宣布，將在10月29日於台灣市場推出PlayStation 5專用PULSE 3D無線耳機組全新配色「午夜黑」，將以新台幣3080元價格銷售。

Switch新主機9月24日搶先在日本、香港開放預購！具備7吋OLED螢幕 售價新臺幣10,480元

雖然台灣目前還沒確定正式開賣的時間，不過可以知道的是 Switch（OLED 款式）的售價會是 10,480 台幣，新款的主機除了原本的「電光藍・電光紅」，還推出了新色白色，連底部也是白色的，是說當初亮相也引起了一陣討論潮，沒想到 Switch 竟然也出白色的主機了

Sony獨立儲存子公司Nextorage 推出可用於PS5擴充使用SSD

先前分別推出RIGID SD系列強固型SD記憶卡，以及NEM-H系列SSD之後，獲得台灣群聯電子投資的Sony獨立儲存子公司Nextorage，稍早宣布推出對應PlayStation 5擴充使用的NEM-PA系列PCIe 4.0 SSD產品。

《跑車浪漫旅7》明年3/4正式推出 重新帶回GT Campaign模式等遊玩體驗

日前確認延後至2022年推出的《跑車浪漫旅7》 (Gran Turismo 7)，稍早在「PlayStation Showcase 2021」直播發表會中，確認正式推出時間為2022年3月4日，並且將同步推出PlayStation 5及PlayStation 4平台版本。

微軟曾花費1億美元讓《古墓奇兵：崛起》在Xbox平台獨佔發行

過去先在2015年11月在Xbox One平台推出的《古墓奇兵：崛起》 (Rise of the Tomb Raider)，相關資料顯示微軟當時是以1億美元代價取得為期一年的平台獨佔銷售權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。