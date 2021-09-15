Sony預告PS5重大更新 開放安裝第二組SSD、啟用電視專用3D音效與新介面功能

日前預告開放PlayStation 5透過增加第二組SSD擴充儲存容量後，Sony稍早預告將在9月15日釋出更新正式啟用此項功能，同時也將帶來全新使用介面功能與自訂選項，並且加入電視喇叭專用3D音效，另外更計畫從9月23日起追加在PS App檢視「螢幕共享」播送內容。

正式開放安裝M.2 SSD擴充儲存容量

透過9月15日釋出更新，將可讓PlayStation 5透過安裝第二組M.2 SSD擴充主機儲存容量，同時可直接從SSD儲存空間直接執行遊玩PlayStation 5或PlayStation 4平台遊戲。

而Sony在日前已經公布相關規範，包含必須使用PCI Gen 4規格SSD，傳輸速率最好是在每秒5500MB規格，並且要求加上散熱片的SSD必須在不超過25mm寬度、11.25mm厚度，同時最低高度必須在2.45mm，最高高度則不可超過8mm，以利安裝在PlayStation 5內部空間。

透過電視喇叭體驗3D音效

此次更新也加入對應電視內建喇叭的3D音效輸出功能，透過設定中的「聲音」選項即可啟用，並且可將電視內建喇叭立體聲轉換成3D音效，而使用者可以利用DualSense無線控制器上的麥克風測量室內聲學效果，以利決定最適合的3D音效設定。

使用者介面功能更新

至於在全新使用者介面功能強化部分，則是提供控制中心自訂化功能，譲使用者能重新排列，以及選擇要在螢幕底部隱藏，或是解除隱藏的控制選項，另外也能直接從「控制中心」的Game Base檢視，或是撰寫訊息給好友及派對。

同時，在全螢幕下檢視Game Base時，使用者也能確認有多少好友正在線上、忙碌中，或是呈現離線，更可同時接受、拒絕或取消多個加入好友請求。

另外，如果使用者同時安裝相同遊戲的PlayStation 4與PlayStation 5平台版本，將會在遊戲圖示清楚顯示對應版本，另外也會分別在遊戲保存庫與主畫面上顯示。而在螢幕助讀程式控制項部分，目前則可直接透過「PS」鍵 + 「△」鍵暫停，或是透過「PS」鍵 + 「R1」鍵」再次重讀螢幕訊息。

全新遊戲和社交體驗客製化

針對提供PlayStation Now服務提供地區，在此次更新後將可設定以720p或1080p畫質進行串流遊玩，另外也提供串流連線測試工具，讓使用者能確認連線問題，並且進行疑難排解。

而在遊玩體驗部分，則是增加全新第四種讚譽類型：「領袖」，並且可讓使用者將此項讚譽顯示於個人資料上。至於在全新獎盃追蹤器部分，則可讓玩家透過控制中心快速存取每個遊戲最多5個獎盃。

此次新增加的自動捕捉「個人最佳成績」影片功能，則可讓使用者在競賽中挑戰更漂亮的完成時間，或是更高的分數，並且創下個人最佳表現新紀錄時，系統就會自動錄製一段當時的實況影片，並且讓使用者直接從控制中心的挑戰分頁卡，或是媒體相簿分享個人最佳成績短片，而使用者也能透過「擷取」和「播送」設定此項功能。

App項目更新

此次更新中，更包含針對PS Remote Play app增加可透過行動網路串流遊玩源自PlayStation 4或PlayStation 5執行的遊戲，不再限制只能透過Wi-Fi連線方式，但一樣建議使用至少在5Mbps傳輸速率的網路環境使用，若要獲得更流暢執行效果，則至少要使用15Mbps傳輸效率的網路頻寬。

另外，從9月23日起針對PS app更新部分，則加入讓使用者可一同檢視好友的螢幕共享播送，而此項功能僅限PlayStation 5平台使用。

PlayStation 4主機強化功能

Sony此次也針對PlayStation 4加入新功能，包括可讓使用者在PlayStation 4個人資料及獎盃清單上檢視在PlayStation 5獲得獎盃，或是檢視其他人的PlayStation 5獎盃，而在PlayStation 4及PlayStation 5平台上舉辦的派對，將可讓使用者直接解散派對，而不必個別移除玩家。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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