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Sony獨立儲存子公司Nextorage 推出可用於PS5擴充使用SSD

聯合新聞網 / 楊又肇

先前分別推出RIGID SD系列強固型SD記憶卡，以及NEM-H系列SSD之後，獲得台灣群聯電子投資的Sony獨立儲存子公司Nextorage，稍早宣布推出對應PlayStation 5擴充使用的NEM-PA系列PCIe 4.0 SSD產品

NEM-PA系列PCIe 4.0 SSD產品將區分1TB與2TB容量規格，基本上是以目前已經在市場銷售的NEM-HA系列PCIe 4.0 SSD為基礎，並且符合PlayStation 5擴充規範，採用符合安裝高度設計的雙面金屬散熱片，以及可達6500MB/s存取效率規格。

而SSD本身應該也是採用台灣群聯電子提供的E18控制器，同時用於PCIe 4.0連接埠時，分別可達7300MB/s讀取效率，以及6900MB/s寫入效率。

Nextorage預計在索尼互動娛樂正式針對PlayStation 5釋出可安裝SSD的韌體更新時推出，讓使用者能有更多擴充。PlayStaiton 5儲存容量選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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