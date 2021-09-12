聽新聞
test
0:00 / 0:00
Sony獨立儲存子公司Nextorage 推出可用於PS5擴充使用SSD
先前分別推出RIGID SD系列強固型SD記憶卡，以及NEM-H系列SSD之後，獲得台灣群聯電子投資的Sony獨立儲存子公司Nextorage，稍早宣布推出對應PlayStation 5擴充使用的NEM-PA系列PCIe 4.0 SSD產品。
NEM-PA系列PCIe 4.0 SSD產品將區分1TB與2TB容量規格，基本上是以目前已經在市場銷售的NEM-HA系列PCIe 4.0 SSD為基礎，並且符合PlayStation 5擴充規範，採用符合安裝高度設計的雙面金屬散熱片，以及可達6500MB/s存取效率規格。
而SSD本身應該也是採用台灣群聯電子提供的E18控制器，同時用於PCIe 4.0連接埠時，分別可達7300MB/s讀取效率，以及6900MB/s寫入效率。
Nextorage預計在索尼互動娛樂正式針對PlayStation 5釋出可安裝SSD的韌體更新時推出，讓使用者能有更多擴充。PlayStaiton 5儲存容量選擇。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 13 Mini最便宜不到2萬4 傳Pro系列這級距「被消失」
▪買了iPhone 13舊機怎處理？3C達人曝6步驟比重置更重要
▪不想換iPhone 13的理由第一名是它 Android想跳槽比例下降15％
▪蘋果發表會要來了！最強「新品」亮點總整理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言