Sony收購曾打造《The Playroom》的遊戲工作室Firesprite 擴展VR內容

Sony稍早宣布收購打造《The Playroom》、《The Persistence》的開發商Firesprite，藉此擴充旗下全球遊戲工作室團隊陣容。

在此筆交易之後，多名Firesprite工作人員都會加入Sony，而其實許多Firesprite早期成員也是來自索尼電腦娛樂時期底下遊戲工作室，因此這筆交易其實也能視為讓原本成員再次回歸Sony體系。

目前Firesprite已經著手打造新作品，而若以先前曾打造對應PlayStation VR遊玩的《The Playroom》推測的話，Firesprite新作有可能也是跟VR內容有關，或許將會搭配新款PlayStation VR正式上市一同推出。

至於在Firesprite加入Sony全球工作室之後，將成為Sony旗下第14家遊戲工作室，而Sony全球遊戲工作室負責人Hermen Hulst表示，藉由Firesprite技術與創造力將能推動更豐富的遊戲陣容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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