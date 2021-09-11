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《秘境探險：盜賊傳奇合輯》確認2022年登上PS5與PC平台

聯合新聞網 / 楊又肇

日前在公司發展策略會議中透露《秘境探險》 (Uncharted)系列將登上PC平台消息後，索尼互動娛樂在稍早舉辦的「PlayStation Showcase 2021」直播發表會中，確認將在2022年於PlayStation 5及PC平台推出《秘境探險：盜賊傳奇合輯》 (Uncharted: Legacy of Thieves Collection)，並且將針對畫面內容進行強化。

在此之前，索尼互動娛樂也曾在PlayStation 4平台推出收錄包含《秘境探險：黃金城秘寶》、《秘境探險 2：盜亦有道》、《秘境探險 3：德瑞克的騙局》三部作品的《秘境探險：奈森‧德瑞克合輯》，並且針對PlayStation 4平台硬體架構強化遊戲畫面，並且由Bluepoint Games打造。

而此次推出的《秘境探險：盜賊傳奇合輯》，則是以過去在PlayStation 4平台推出的《秘境探險4：盜賊末路》，以及外傳作品《秘境探險：失落的遺產》內容，針對PlayStation 5硬體架構打造，同時也是系列作品首度登上PC平台版本，同樣針對PlayStaition 5與PC硬體設計作強化，並且由曾經打造《殺手本能》第二季及第三季內容，同時也曾協助移植多款遊戲作品的Iron Galaxy打造PC平台版本。

《秘境探險：盜賊傳奇合輯》所收錄《秘境探險4：盜賊末路》敘述已經退休的尋寶獵人奈森德瑞克受情勢所逼，必須重操舊業踏上追尋埃弗里船長的傳奇海盜寶藏，並且展開全球範圍的冒險。

而《秘境探險：失落的遺產》則描述曾是奈森德瑞克前女友，同時也是尋寶獵人身分的克洛伊，為了追尋古印度傳說的秘寶「象神之牙」，雇用曾在《秘境探險4：盜賊末路》登場的海岸線傭兵團首領娜汀，並且在印度與當地軍閥周旋。

《秘境探險：盜賊傳奇合輯》將在2022年率先於PlayStation 5平台推出，PC平台版本則會在PlayStation 5平台版本上市之後推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PS5

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