《跑車浪漫旅7》明年3/4正式推出 重新帶回GT Campaign模式等遊玩體驗

日前確認延後至2022年推出的《跑車浪漫旅7》 (Gran Turismo 7)，稍早在「PlayStation Showcase 2021」直播發表會中，確認正式推出時間為2022年3月4日，並且將同步推出PlayStation 5及PlayStation 4平台版本。

依照說明，《跑車浪漫旅7》將呼應許多喜愛車輛的玩家期待，並且傳達過去150年以來的汽車及賽車文化元素，同時也將GT Campaign模式重新帶回《跑車浪漫旅7》，同時也將《跑車浪漫旅 競速》搭載的塗裝編輯功能強化。

而在景觀寫真模式更可透過HDR顯示技術、專業效果與平移鏡頭取景等方式，讓玩家可以拍攝逼真的車輛外觀，同時也能在43個國家、超過2500個景點自由拍攝，並且與線上好友分享作品。另外，玩家也能透過GT Café模式一覽各類經典車輛，並且透過全球賽事活動取得這些車輛作為收藏。

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

同時，玩家也可以透過GT Auto模式針對車輛引擎性能、懸吊系統、變速器、煞車、輪胎等項目進行更換，同時也能改裝車身防滾籠或空力套件，另外也能進行更換機油或清洗車輛等保養。

至於在遊戲中，同樣會加入時間、氣候變化系統，讓玩家可在遊玩時體驗不同天候、時間變化所產生影響，其中更由製作團隊在全球數千個地點蒐集數據，藉此打造相同地點在不同時間及氣候下的光線變化，藉此創造更擬真的虛擬環境。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦