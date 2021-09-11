《跑車浪漫旅7》明年3/4正式推出 重新帶回GT Campaign模式等遊玩體驗
日前確認延後至2022年推出的《跑車浪漫旅7》 (Gran Turismo 7)，稍早在「PlayStation Showcase 2021」直播發表會中，確認正式推出時間為2022年3月4日，並且將同步推出PlayStation 5及PlayStation 4平台版本。
依照說明，《跑車浪漫旅7》將呼應許多喜愛車輛的玩家期待，並且傳達過去150年以來的汽車及賽車文化元素，同時也將GT Campaign模式重新帶回《跑車浪漫旅7》，同時也將《跑車浪漫旅 競速》搭載的塗裝編輯功能強化。
而在景觀寫真模式更可透過HDR顯示技術、專業效果與平移鏡頭取景等方式，讓玩家可以拍攝逼真的車輛外觀，同時也能在43個國家、超過2500個景點自由拍攝，並且與線上好友分享作品。另外，玩家也能透過GT Café模式一覽各類經典車輛，並且透過全球賽事活動取得這些車輛作為收藏。
同時，玩家也可以透過GT Auto模式針對車輛引擎性能、懸吊系統、變速器、煞車、輪胎等項目進行更換，同時也能改裝車身防滾籠或空力套件，另外也能進行更換機油或清洗車輛等保養。
至於在遊戲中，同樣會加入時間、氣候變化系統，讓玩家可在遊玩時體驗不同天候、時間變化所產生影響，其中更由製作團隊在全球數千個地點蒐集數據，藉此打造相同地點在不同時間及氣候下的光線變化，藉此創造更擬真的虛擬環境。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪不想換iPhone 13的理由第一名是它 Android想跳槽比例下降15％
▪蘋果發表會五新品齊發 尺寸、規格讓你一表看懂
▪iPhone舊機價格迅速跳水「各型號保值度一覽」
▪與iPhone 13同時發布 Apple Watch Series 7將限量發售
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言