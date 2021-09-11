包含《心靈殺手重製版》、《漫威金鋼狼》等新作 確定登上PS5

除了公布《秘境探險：盜賊傳奇合輯》、《跑車浪漫旅7》推出消息，索尼互動娛樂在稍早舉辦的「PlayStation Showcase 2021」直播發表會中，同時也公布多款新作消息。

其中，包含《星際大戰：舊共和國的武士 重製版》將由PlayStation 5平台限時獨佔，而在PlayStation 5平台獨佔推出的《漫威蜘蛛人2》也確定加入經典反派超級英雄「猛毒」，另外更確定由Insomniac Games打造漫威超級英雄新作《漫威金鋼狼》，至於《戰神》系列最新作品也確定以《戰神：諸神黃昏》為稱，並且釋出首部實機宣傳影片。

在其他遊戲業者推出新作部分，則包含由知名畫師金亨泰領軍的韓國遊戲研發團隊Shift Up打造的動作遊戲《夏娃計畫》 (Project EVE、프로젝트: 이브)，以及先前以「PROJECT ATHIA」為稱，由Square Enix旗下Luminous Productions打造的《魔咒之地》 (FORSPOKEN)，而由三上真司率領的Tango Gameworks打造，並且由Bethesda發行《鬼線：東京》 (GhostWire: Tokyo)也確定登上PlayStation 5平台。

包含《心靈殺手重製版》 (Alan Wake Remastered)、 《漫威星際異攻隊》 (Marvel’s Guardians of the Galaxy)、《小蒂娜的奇幻樂園》 (Tiny Tina's Wonderlands)、《俠盜獵車手 5》與《GTA 線上模式》與《死亡循環》 (Deathloop)也在此次直播發表會中公布新消息。

《死亡循環》釋出「探索未知」劇情預告影片

《星際大戰：舊共和國的武士 重製版》將在PlayStation 5限時獨佔

《夏娃計畫》公開全新時尚動作影片

《漫威蜘蛛人2》「猛毒」現身

漫威超級英雄新作《漫威金鋼狼》

「PROJECT ATHIA」正式名稱為《魔咒之地》

《戰神：諸神黃昏》首部實機宣傳影片

《鬼線：東京》公布最新預告

《俠盜獵車手5》確定明年3月登上PlayStation 5與Xbox Series X|S

《小蒂娜的奇幻樂園》釋出實機宣傳影片

《漫威星際異攻隊》公布劇情預告片

《心靈殺手重製版》將在10月跨平台同步登場

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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