快訊

莫蘭蒂之後5年首個侵台強颱 「護國神山」阻璨樹強襲中南部

解決少子高齡化 劉毓秀：婦出江湖制度化

包含《心靈殺手重製版》、《漫威金鋼狼》等新作 確定登上PS5

聯合新聞網 / 楊又肇

除了公布《秘境探險：盜賊傳奇合輯》《跑車浪漫旅7》推出消息，索尼互動娛樂在稍早舉辦的「PlayStation Showcase 2021」直播發表會中，同時也公布多款新作消息。

其中，包含《星際大戰：舊共和國的武士 重製版》將由PlayStation 5平台限時獨佔，而在PlayStation 5平台獨佔推出的《漫威蜘蛛人2》也確定加入經典反派超級英雄「猛毒」，另外更確定由Insomniac Games打造漫威超級英雄新作《漫威金鋼狼》，至於《戰神》系列最新作品也確定以《戰神：諸神黃昏》為稱，並且釋出首部實機宣傳影片。

在其他遊戲業者推出新作部分，則包含由知名畫師金亨泰領軍的韓國遊戲研發團隊Shift Up打造的動作遊戲《夏娃計畫》 (Project EVE、프로젝트: 이브)，以及先前以「PROJECT ATHIA」為稱，由Square Enix旗下Luminous Productions打造的《魔咒之地》 (FORSPOKEN)，而由三上真司率領的Tango Gameworks打造，並且由Bethesda發行《鬼線：東京》 (GhostWire: Tokyo)也確定登上PlayStation 5平台。

包含《心靈殺手重製版》 (Alan Wake Remastered)、 《漫威星際異攻隊》 (Marvel’s Guardians of the Galaxy)、《小蒂娜的奇幻樂園》 (Tiny Tina's Wonderlands)、《俠盜獵車手 5》與《GTA 線上模式》與《死亡循環》 (Deathloop)也在此次直播發表會中公布新消息。

《死亡循環》釋出「探索未知」劇情預告影片

《星際大戰：舊共和國的武士 重製版》將在PlayStation 5限時獨佔

《夏娃計畫》公開全新時尚動作影片

《漫威蜘蛛人2》「猛毒」現身

漫威超級英雄新作《漫威金鋼狼》

「PROJECT ATHIA」正式名稱為《魔咒之地》

《戰神：諸神黃昏》首部實機宣傳影片

《鬼線：東京》公布最新預告

《俠盜獵車手5》確定明年3月登上PlayStation 5與Xbox Series X|S

《小蒂娜的奇幻樂園》釋出實機宣傳影片

《漫威星際異攻隊》公布劇情預告片

《心靈殺手重製版》將在10月跨平台同步登場

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 車手 PS5

延伸閱讀

移植確定！《秘境探險4》《失落的遺產》重製同捆2022年登PS5、PC

微軟曾花費1億美元讓《古墓奇兵：崛起》在Xbox平台獨佔發行

金亨泰團隊新作《夏娃計畫》宣傳影片公開 華麗斬殺敵人奪回失落地球

猛毒現身！PS《漫威蜘蛛人2》正式公開 預計2023上市

相關新聞

《跑車浪漫旅7》明年3/4正式推出 重新帶回GT Campaign模式等遊玩體驗

日前確認延後至2022年推出的《跑車浪漫旅7》 (Gran Turismo 7)，稍早在「PlayStation Showcase 2021」直播發表會中，確認正式推出時間為2022年3月4日，並且將同步推出PlayStation 5及PlayStation 4平台版本。

微軟曾花費1億美元讓《古墓奇兵：崛起》在Xbox平台獨佔發行

過去先在2015年11月在Xbox One平台推出的《古墓奇兵：崛起》 (Rise of the Tomb Raider)，相關資料顯示微軟當時是以1億美元代價取得為期一年的平台獨佔銷售權。

13分鐘就募資完成！ 史詩劇《斯卡羅》線上遊戲超狂

2021年公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》，改編自作家陳耀昌醫師的小說《傀儡花》，由《一把青》導演曹瑞原執導，電視劇首週收視開...

Sony將舉辦PlayStation Showcase線上活動 將預告新遊戲與工作室動態更新消息

Sony稍早透露將於美國西岸時間9月9日下午1點 (台灣時間9月10日凌晨4點)舉辦長度達40分鐘的PlayStation Showcase線上活動，將揭曉準備在今年底，以及明年初推出的遊戲陣容，同時也會有關於遊戲工作室動態消息更新。而在相關消息中，則是傳出Sony計畫設立全新日本遊戲工作室，預計高成本打造3A等級遊戲作品。

《微軟模擬飛行》與《捍衛戰士：獨行俠》合作內容 確定也隨電影改期延後推出

今年在E3 2021期間宣布與電影《捍衛戰士：獨行俠》合作，預計在《微軟模擬飛行》的下載內容，稍早確認將隨著電影原定11月19日上映時間延後調整，將同步改為明年5月27日推出。

荷蘭皇家殼牌將在英國擴建路邊充電站 協助推動電動車使用模式

荷蘭皇家殼牌 (Shell)宣布，將透過今年初收購充電網路服務業者Ubitricity，在2025年以前於英國境內安裝5萬組路邊充電站點，以利沒有私人車位的電動車車主也能方便在路邊充電，同時也能協助推動英國境內電動車使用普及率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。