微軟曾花費1億美元讓《古墓奇兵：崛起》在Xbox平台獨佔發行

過去先在2015年11月在Xbox One平台推出的《古墓奇兵:崛起》 (Rise of the Tomb Raider),相關資料顯示微軟當時是以1億美元代價取得為期一年的平台獨佔銷售權。

依照前Square Enix遊戲發展總監,目前擔任Crey Games執行長的Fabien Rossini在個人LinkedIn頁面透露說法,除了曾在Square Enix任職期間協助推廣《駭客入侵》系列與《刺客任務》系列遊戲品牌內容,更參與經手微軟以1億美元費用取得《古墓奇兵:崛起》在Xbox平台獨佔銷售權。

雖然Fabien Rossini後續將相關內容移除,但仍被截圖放上Twitter流傳。

Rise of the Tomb Raider exclusivity deal with Microsoft was worth $100 million.

Other stuff. pic.twitter.com/BH6TkhI9eL