微軟曾花費1億美元讓《古墓奇兵：崛起》在Xbox平台獨佔發行
過去先在2015年11月在Xbox One平台推出的《古墓奇兵：崛起》 (Rise of the Tomb Raider)，相關資料顯示微軟當時是以1億美元代價取得為期一年的平台獨佔銷售權。
依照前Square Enix遊戲發展總監，目前擔任Crey Games執行長的Fabien Rossini在個人LinkedIn頁面透露說法，除了曾在Square Enix任職期間協助推廣《駭客入侵》系列與《刺客任務》系列遊戲品牌內容，更參與經手微軟以1億美元費用取得《古墓奇兵：崛起》在Xbox平台獨佔銷售權。
雖然Fabien Rossini後續將相關內容移除，但仍被截圖放上Twitter流傳。
Rise of the Tomb Raider exclusivity deal with Microsoft was worth $100 million.— Timur222 (@bogorad222) August 30, 2021
Other stuff. pic.twitter.com/BH6TkhI9eL
微軟在2015年11月取得《古墓奇兵：崛起》在Xbox One平台獨佔銷售權，並且在2016年1月開放銷售Windows PC版本，直到2016年10月才加入PlayStation 4平台銷售管道。
不過，微軟當時希望藉由取得《古墓奇兵：崛起》獨佔銷售權，藉此拉抬Xbox One遊戲主機銷量的算盤，並未帶來預期成效，直到加入PC平台版本銷售時，總計僅在微軟旗下平台累積銷售約100萬套多一些的數量，甚至直到2016年10月加入開放PlayStation 4平台版本銷售時，才讓整體銷售套數增加至700萬套，意味微軟花費1億美元取得《古墓奇兵：崛起》為期一年的平台獨佔銷售權，非但沒有帶動預期效益，甚至也讓微軟認列虧損。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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