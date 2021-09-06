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《微軟模擬飛行》與《捍衛戰士：獨行俠》合作內容 確定也隨電影改期延後推出

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在E3 2021期間宣布與電影《捍衛戰士：獨行俠》合作，預計在《微軟模擬飛行》的下載內容，稍早確認將隨著電影原定11月19日上映時間延後調整，將同步改為明年5月27日推出。

依照《微軟模擬飛行》開發團隊Asobo Studio公布內容，確認原本計畫隨著《捍衛戰士：獨行俠》電影上映推出的下載內容將延後至明年推出，藉此配合電影調整後的上映時間提供。

微軟是在今年E3 2021期間宣布與派拉蒙影業合作，預計讓電影《捍衛戰士：獨行俠》劇情中的現代戰機加入《微軟模擬飛行》，並且讓玩家體驗操作現代化戰機的駕駛感。

不過，隨著電影因為新型冠狀病毒疫情在美國境內仍有不確定性影響，因此派拉蒙影業稍早確定將電影上映時間延後至明年5月27日，因也讓原本與微軟合作項目必須同步延後推出。

而在《微軟模擬飛行》目前也正式登上Xbox Series X|S，接下來將可讓更多玩家透過PC、家用遊戲主機，甚至透過Xbox Game Pass Ultimate訂閱服務以串流方式提供遊玩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 戰機 疫情

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