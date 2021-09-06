Sony將舉辦PlayStation Showcase線上活動 將預告新遊戲與工作室動態更新消息
Sony稍早透露將於美國西岸時間9月9日下午1點 (台灣時間9月10日凌晨4點)舉辦長度達40分鐘的PlayStation Showcase線上活動，將揭曉準備在今年底，以及明年初推出的遊戲陣容，同時也會有關於遊戲工作室動態消息更新。而在相關消息中，則是傳出Sony計畫設立全新日本遊戲工作室，預計高成本打造3A等級遊戲作品。
在先前對外說明中，Sony強調接下來依然會著重布局日本市場，但在更廣泛目標則希望打造更多像是《祕境探險》系列廣受玩家支持遊玩，或是能像《地平線：期待黎明》那樣在全球累積驚人銷量的遊戲。
而就相關消息指出，Sony雖然日前宣布重組日本遊戲工作室，但實際上從去年初開始就著手準備在日本設立全新遊戲工作室，甚至從CAPCOM挖角曾經參與製作《惡靈古堡》系列遊戲的開發人員，另外也從Square Enix及Konami等日本遊戲公司挖角人才，並且希望打造可吸引更多玩家的3A等級遊戲作品。
不過，目前暫時還無法確認全新遊戲工作室細節，但看法認為全新遊戲工作室消息將會隨著其第一款遊戲作品對外公佈。
在近期動態裡，Sony宣布已經收購打造《死亡回歸》 (Returnal)的芬蘭Housemarque團隊，藉此擴大旗下全球遊戲工作室陣容
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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