荷蘭皇家殼牌將在英國擴建路邊充電站 協助推動電動車使用模式

荷蘭皇家殼牌 (Shell)宣布，將透過今年初收購充電網路服務業者Ubitricity，在2025年以前於英國境內安裝5萬組路邊充電站點，以利沒有私人車位的電動車車主也能方便在路邊充電，同時也能協助推動英國境內電動車使用普及率。

創立於德國柏林的Ubitricity，過去已經在英國西敏市等地區設立超過2700個充電站點，同時也在德國與法國境內設置超過1500個私人充電站點，而在今年初由殼牌收購，成為旗下子公司運作後，稍早更對外宣布將在2025年以前於英國境內設置5萬個路邊充電站點，並且將充電站點設計與路燈、護欄等設施結合，而非獨立設置充電站。

由於無法找到合適充電站，或是因為居住地點距離充電站較遠等因素，使得不少人對於更換電動車有所卻步，因此Ubitricity希望透過設置更方便使用的充電站，藉此吸引更多人更換電動車，而Ubitricity也能透過充電服務從中獲利。

目前英國計畫在2030年禁售傳統燃油車，因此近年持續推動電動車使用模式，同時也配合需求擴展充電站點，但許多人仍希望能在家中，或是鄰近地點幫電動車充電。而就英國國家審計署公布資料，目前英國城市地區約三分之二比例家庭沒有個人停車位，因此也影響許多更換電動車使用意願。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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