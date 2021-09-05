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為了車輛產品做準備？蘋果傳花費1.25億美元取得克萊斯勒汽車測試場地使用權

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，蘋果似乎透過Route 14 Investment Partners LLC投資顧問公司名義，以1.25億美元資金買下位於亞利桑那州鳳凰城郊區的克萊斯勒汽車測試場地使用權。

目前並沒有確切證據顯示蘋果為此筆交易背後出資者，但相關看法認為蘋果將透過取得克萊斯勒汽車測試場地使用權，藉此測試旗下車輛產品。

過去一直有消息指出蘋果計畫打造旗下車輛產品，同時蘋果目前產品與車輛整合應用的比重也相當高，例如藉由CarPlay設計將旗下地圖、音樂、數位助理等服務帶到車載系統，同時也串接更多開發者針對車輛打造應用內容，而目前也與BMW等車廠合作，讓使用者能直接iPhone等裝置當做數位車輛鑰匙使用。

而在先前說法中，原本韓國現代集團 (Hyundai)已經敲定與蘋果合作車輛產品，但最終因為蘋果不滿現代集團提前透露消息，因此暫緩雙方合作，同時也著手與豐田 (Toyota)等車廠進行洽談。

依照過去市場看法，蘋果最快會在2024年至2025年開始量產自有品牌車輛，但也有可能不會太快進入市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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