玩的不是遊戲是回憶！10大「回憶殺」手遊找回滿滿的感動

重溫最初的感動！

你喜歡玩什麼樣的遊戲類型呢？現在的手遊相當盛行，不管是動作遊戲、賽車競速、還是冒險RPG遊戲通通有，打開商店就能看到琳瑯滿目的種類。不過除了這些類型的遊戲之外，從經典原作改編、移植的手機遊戲，往往能吸引到更多的死忠粉絲支持，不僅在網路上討論度更高，遊戲壽命往往也更長久！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，有哪些經典遊戲重作的手遊，勾起網友滿滿的回憶吧！

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No.10 風色幻想SP手機版

最早發行於1999年的電腦單機遊戲《風色幻想》，豐富的世界觀與獨特戰棋玩法，是許多人童年珍貴的回憶，如今在手機上也能重溫這款經典之作。推出的手機版當中，除了保留單機版中的經典設定「RAP真實行動點數」，「徽章」、「魔物培養」等系統也完整移植，劇情除了重現過去的世界觀，還將補完其他沒說完的故事，帶給老玩家滿滿的回憶與感動！

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No.9 DRAGON BALL Z-七龍珠爆裂激戰-

幾乎已經是全球七、八年級生共同回憶的七龍珠，這款改編手遊於2015年正式推出，營運至今仍維持一定熱度，相較於多數手遊短暫的生命曲線，就知道粉絲們有多麼瘋狂。遊戲最大的特色在於戰鬥場面的呈現，玩家要快速點擊螢幕進行戰鬥，由此體驗不亞於動畫中的緊張刺激感，讓玩家跟著熱血沸騰，享受華麗的戰鬥畫面！

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No.8 跑跑卡丁車RUSH+

說到競速類手遊，大家腦海中一定會馬上浮現它！過去線上遊戲《跑跑卡丁車》曾掀起一陣熱潮，造就許多玩家日夜苦練甩尾、雙噴等各種競速技巧，就是為了要在賽道上贏過其他人！如今這款經典遊戲也移植到手機上，並且保留了原作中各種經典元素，玩家過去熟悉的技巧都可以在手機上重現，隨時隨地跟朋友來一場跑跑！

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No.7 復活邪神Re ; universe

這款遊戲有玩過原作的玩家，想必多少都有點年紀啦！《復活邪神》最早可是在1992年發行，首次公開發行至今已經近30周年，絕對稱得上是角色扮演遊戲的始祖之一。儘管移植到手機版，仍保有相當多的經典元素，像是戰鬥陣型、技能、角色成長系統等等，遊戲故事則是設定在原作中300年後的世界，玩家可以延續原作中的感動，繼續探索新世界。

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No.6 天地劫

天地劫系列作最早在1999年發行，武俠神怪類的劇情風格，被不少玩家拿來跟軒轅劍、仙劍奇俠傳兩大經典之作比較，經典程度不在話下。遊戲移植到手機版後除了沿用戰旗模式，故事背景也延續原作，豐富的世界觀與劇情內容，讓不少網友直呼「滿滿都是回憶」，加上流暢華麗的戰鬥畫面，網友幾乎給予一面倒的好評肯定，在台灣一推出就衝上熱門排行榜。

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No.5 楓之谷M

陪伴無數人小學成長階段的楓之谷，不管是「尬廣跟上」還是資深玩家才知道的「133 221 333 123 111」神秘數字涵意，光是看到就讓人回憶一點一點湧上心頭，希望回到過去那段無憂無慮的快樂時光。這樣的願望在楓之谷M推出後終於實現，一推出立刻掀起一股熱潮，遊戲內完美重現各種經典元素，讓玩家在手機上找回最初的感動，滿滿都是回憶！

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No.4 全民打棒球Pro

過去有段時間，電腦線上遊戲如雨後春筍般出現，其中以打棒球為主題設計的《全民打棒球》，是當時相當具有代表性的運動類線上遊戲，簡單好上手的遊戲玩法，讓每個人都能體驗棒球運動的樂趣。現在的手機版不僅讓網友回味打棒球的樂趣，更以台灣職棒為基礎製作，玩家可以選擇自己喜歡的球隊，在遊戲中征戰各大聯賽，成為最強球隊！

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No.3 天堂Mobile

《天堂》最初在台灣推出時的廣告台詞「實現你平常不敢做的事」，相信仍讓許多玩家記憶猶新，身為第一款擁有攻城戰系統的線上遊戲，結合戰略與角色扮演等元素，全盛時期走到網咖幾乎會看到有一半人都在玩，由此可知魅力多驚人。重新推出的手機版《天堂M》，重現過去高人氣盛況，雖然已經有一段時間，網路上的聲量始終維持在一定水平。

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No.2 RO仙境傳說：新世代的誕生

著重在重現《RO仙境傳說》經典玩法和內容，同時帶來許多創新升級，不同於許多知名IP遊戲改作，卻幾乎失去原作經典元素的失敗案例，手機遊戲《RO仙境傳說：新世代的誕生》保留許多玩家熟悉的元素，像是經典的波利、瘋兔、小惡魔等等，讓人一登入遊戲就有滿滿回憶湧現，此作也被認為比上一款《RO仙境傳說：守護永恆的愛》更為貼近原作。

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No.1 三國志•戰略版

歷史模擬遊戲一直都有一群死忠粉絲，其中三國志系列的人氣最高，由光榮特庫摩推出的《三國志・戰略版》就是這系列的手遊新作，採策略塔防遊戲模式，主打不賣資源、沒有VIP系統，玩家唯一能依靠的只有自己的智謀，以此與其他玩家公平對決，因此如何編列陣容、遊戲攻略的討論相當熱絡，加上不時有實況主開台直播遊戲實況，網路聲量意外不少，對於喜歡歷史類遊戲的人來說絕對是最強回憶殺！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年9月2日至2021年9月1日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『回憶殺手遊』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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