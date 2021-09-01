頑皮狗釋出新職缺 可能打造全新《最後生還者》多人遊玩遊戲作品
頑皮狗 (Naughty Dog)稍早釋出新工作職缺，將對外招募包含程式、設計與美術相關技術人員，並且將打造一款多人遊玩遊戲作品。
職缺說明中並未透露具體遊戲名稱，但有可能是先前對外承諾將推出的《最後生還者 二部曲》 (The Last of Us Part II)多人遊玩模式，而職缺內容包含可打造透過角色能力、武器平衡遊玩強度的系統，以及在戰鬥過程遭遇目標時觸發動態狀況等設計。
同時，頑皮狗更強調此款遊戲將提供與過往以故事為主軸的遊戲相近遊玩體驗，同時將以更高要求水準打造。
目前關於此款遊戲新作的細節仍不多，但有可能比照過往CAPCOM在《惡靈古堡》 (Biohazard)系列作品增加的《惡靈古堡 擴散》系列一樣，除了可詮釋原本遊戲主軸以外的故事內容，並且透過多人遊玩方式增加玩家遊玩度。
Naughty Dog is hiring across multiple disciplines for the studio's first standalone multiplayer game! Visit https://t.co/xUYV9m8PJF to learn more! pic.twitter.com/ub9hg433po— Naughty Dog Jobs (@NaughtyDogJobs) August 27, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 13新功能！支援低軌道衛星通訊 沒4G也能打電話
▪荷包又要失血了…iPhone 13傳14日登場 9月24日開賣
▪iPhone 13或12S？蘋果包裝貼紙流出 在中國大陸組裝生產
▪iPhone 13可能採用升級版Face ID 戴口罩也能解鎖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言