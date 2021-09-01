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頑皮狗釋出新職缺 可能打造全新《最後生還者》多人遊玩遊戲作品

聯合新聞網 / 楊又肇

頑皮狗 (Naughty Dog)稍早釋出新工作職缺，將對外招募包含程式、設計與美術相關技術人員，並且將打造一款多人遊玩遊戲作品。

職缺說明中並未透露具體遊戲名稱，但有可能是先前對外承諾將推出的《最後生還者 二部曲》 (The Last of Us Part II)多人遊玩模式，而職缺內容包含可打造透過角色能力、武器平衡遊玩強度的系統，以及在戰鬥過程遭遇目標時觸發動態狀況等設計。

同時，頑皮狗更強調此款遊戲將提供與過往以故事為主軸的遊戲相近遊玩體驗，同時將以更高要求水準打造。

目前關於此款遊戲新作的細節仍不多，但有可能比照過往CAPCOM在《惡靈古堡》 (Biohazard)系列作品增加的《惡靈古堡 擴散》系列一樣，除了可詮釋原本遊戲主軸以外的故事內容，並且透過多人遊玩方式增加玩家遊玩度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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