《微軟模擬飛行》登上Xbox Series X|S 與Windows PC版本有多少差異？

微軟在日前終於將《微軟模擬飛行》帶到Xbox Series X|S遊戲主機平台，並且標榜能發揮等同Windows PC平台上相近遊玩體驗，而其中是否有明顯差異？

先來看看《微軟模擬飛行》在Windows PC平台上的硬體規格要求，最低門檻至少需要使用Intel Core i5-4460，或是AMD Ryzen 3 1200處理器，並且搭配NVIDIA GeForce GTX 770或AMD Radeon RX 570，並且配置8GB記憶體，顯示卡上的顯示記憶體則至少要有2GB以上，儲存容量也必須有150GB以上，同時使用Windows 10作業系統與DirectX 11版本。

以整體來看，這樣的硬體規格要求並不算高，大致上在幾年前的硬體規格都能符合執行運作要求，整體建置所需費用也不算太高。當然，如果為了追求更高影像畫面表現，使用者也可以使用更高硬體規格，例如Intel Core i9等級處理器、NVIDIA GeForce RTX 3090，以及更多記憶體容量，但如此一來也就會讓建置成本大幅提升。

而以目前進入市場銷售的Xbox Series X|S來看，目前建議售價為新台幣15380元，搭配AMD Zen 2架構設計的客製化CPU，以及藉由RDNA2顯示架構打造的客製化GPU，可發揮總計達12 TFLOPS運算效能，並且對應DirectX即時光線追蹤效果，更可對應最高120fps畫面更新率、HDR顯示效果與4K解析度輸出，最高甚至可對應8K畫質表現。

因此粗略比較來看，以Xbox Series X的效能執行《微軟模擬飛行》將是綽綽有餘，同時也能藉由DriectX Raytracing技術發揮即時光線追蹤效果，藉此呈現更逼真的視覺畫面。

若以整體花費成本來看，選擇以Xbox Series X遊玩《微軟模擬飛行》顯得會更加有利，尤其Xbox Series X整合「快速恢復」 (Quick Resume)與「直接存取」 (DirectStorage)功能，前者將能更快恢復先前執行遊戲，後者則是允許GPU直接取用存放在儲存設備中的資料，讓原本需要藉由CPU透過I/O連接埠批次存取流程，能以更快速度完成，藉此提昇遊戲整體執行效率。

類似功能雖然日後會開放Windows 11使用，但目前微軟至少要等到10月之後才會正式推出Windows 11，雖然也會允許Windows 10使用，但實際表現效能可能與Windows 11、Xbox Series X有落差。

此外，從實際花費金額來看的話，要組裝一台與Xbox Series X相近效能，同時可以順利發揮相同執行畫面與遊玩流暢度效果的Windows PC，整體花費明顯會比Xbox Series X超出許多，甚至更難找到符合Xbox Series X相同大小機身的機殼設計。即便是有，恐怕也難以找到合適主機板安裝處理器、記憶體、顯示卡、SSD等零組件，甚至可能還要擔心系統散熱問題。

但Windows PC版本的《微軟模擬飛行》自然還是有其優勢，藉由零組件可更換彈性，Windows PC版本甚至可以透過更換顯示卡對應更高解析度、渲染效果，以及畫面精細度表現，另外也能對應多螢幕輸出，並且支援更寬廣顯示比例設定，藉此對應不同遊玩視野感受。

不過如果是希望透過更簡單遊玩體驗，藉此感受駕駛飛機翱翔天際的話，自然是選擇Xbox Series X會更簡單。

至於針對《微軟模擬飛行》目前僅對應英文等語言介面而有距離感的話，目前開發團隊Asobo Studio也已經確認會在2022年加入中文介面設計，甚至接下來也會支援DirectX 12，因此將使中文使用玩家能更容易上手體驗，同時也能發揮更精緻的顯示效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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