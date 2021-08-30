美國連鎖超市Schnucks透過機器人 減少貨架商品短缺問題

相較亞馬遜持續在美國市場擴展全自動化的無人店，總部位於密蘇里州聖路易斯市的連鎖超市Schnucks，則是開始在美國境內111家分店開始佈署使用Simbe旗下機器人Tally，藉此協助確認貨架商品是否短缺，藉此加快店內商品銷售效率。

本身為柱狀設計的機器人Tally，可自動在店內掃描確認貨架商品是否短缺，並且即時回報補貨需求，藉此減少店內工作人員必須頻繁來回檢視貨架庫存狀況，造成更多人力與時間成本浪費問題。

Schnucks過去透過4年時間測試機器人應用，並且陸續在特定分店內實際導入。依照Simbe表示，貨架掃描機器人Tally將可讓店內貨架商品短缺情況減少20-30%左右，同時比起傳統人力檢視貨架方式約可提高14效率。

除了藉由導入機器人協助確認貨架短缺狀況，Schnucks表示接下來將持續藉由數據最佳化提昇商品進貨流程，並且檢視各類商品銷售狀況，藉此做出更好銷售策略，例如在特定季節會有明顯熱銷情況的商品，日後即可提前增加進貨量做好銷售準備，同時也能過濾銷售表現不佳的商品，讓各個分店能依照在地銷售需求調整商品進貨狀況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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