洛杉磯新創業者Xos利用卡車貨櫃打造移動充電站 串連更多電動車應用服務

針對目前電動車充電站架設仍有一定困難的情況，位於美國洛杉磯的新創業者Xos提出名為Xos Hub的移動充電站設計方案，藉此能更快在一般停車場即可快速設置「電動車充電站」。

Xos Hub是以卡車貨櫃形式打造，本身可直接連接在地電纜供電，或是透過貨櫃頂部的太陽能充電板轉換電力，並且透過標準CCS1充電器讓最多5台電動車能同時充電。

由於Xos Hub以貨櫃打造，因此不僅能輕易透過卡車頭拖曳改變使用位置，貨櫃也相當容易在有足夠面積的停車場放置使用，大約僅佔前後兩個停車位，同時能與現有供電設施連接，因此不像充電站必須經過額外動工設置，甚至不需要額外申請特殊許可即可使用。

對於有藉由電動車經營運輸應用服務的業者而言，將可透過Xos Hub快速設置服務車輛的「行動充電站」，無需讓服務受限僅能配合既有充電站佈點位置，亦即只要能確保能連接供電來源，即可透過Xos Hub讓電動車充電運作。

目前Xos Hub將以租賃方式提供使用，甚至也能透過Xos提供「車隊即服務」 (Fleet-as-a-Service)方案獲得更完整服務項目，亦即藉由Xos旗下X-Platform 1電動車平台打造車輛，搭配Xos Hub「行動充電站」服務建置車隊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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