NVIDIA完成收購高解析度地圖新創公司DeepMap 推動更精準的自動駕駛技術發展

今年6月宣布收購高解析度地圖新創公司DeepMap消息後，NVIDIA稍早確認已經完成此筆交易，未來將透過DeepMap技術資產提昇車輛自動駕駛技術應用發展。

不過，NVIDIA並未透露收購DeepMap涉及金額等細節，但確認DeepMap團隊成員將會加入NVIDIA車輛相關技術應用部門，同時相關技術資產也會整合至NVIDIA Drive相關產品。

在此之前，NVIDIA車輛部門總經理Ali Kani說明收購DeepMap有助於擴展精密地圖內容資產，藉此加速推動自動駕駛技術應用發展。同時，預期NVIDIA將可透過DeepMap旗下地圖定位技術，使自駕車輛能在道路行駛過程維持精準道路定位能力。

雖然自動駕駛技術已經可以透過電腦視覺等方式協助車輛判斷前方路況與應該行進方向，但仍有更大比重仰賴精密地圖進行正確道路定位，並且透過車輛運算能力修正行進路線，以及判斷是否應該繼續前進、停下，或是繞道行駛等，使得高精度地圖技術在自動駕駛技術發展過程中扮演重要角色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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