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Unity收購AI音訊分析平台OTO 協助開發者過濾遊戲中謾罵等惡性互動行為

聯合新聞網 / 楊又肇

Unity近期收購以人工智慧分析線上聊天音訊內容的服務平台OTO，預計藉其技術協助開發者更快發現遊戲中出現玩家惡性互動情況，避免此類情況影響遊戲遊玩體驗。

依照相關數據顯示，約72%比例玩家表示在多人線上遊戲中經歷其他玩家出現暴粗口、謾罵、出現歧視言論，或是其他影響遊玩的互動行為，同時也有約68%比例玩家表示自己曾經歷前述情況。而數據統計更顯示約有43%比例玩家面臨惡性互動行為時，通常會選擇退出遊戲結束遊玩，凸顯此類行為確實影響玩家是否願意繼續遊玩遊戲。

雖然透過識別文字內容，可以判斷多數玩家在遊戲中以文字互動是否涉及言語暴力等行為，但仍有不少情況難以僅從字面上判斷，例如有些玩家習慣將粗口內容當做習慣用語，或是有些用語雖然低俗，但也成為許多玩家之間互動交流方式，因此若單純透過文字內容做判斷的話，可能也會影響部分玩家遊玩體驗。

而透過收購OTO，透過其人工智慧技術輔助音訊內容分析能力，Unity預期將能進一步配合線上語音互動內容，判斷玩家在遊戲中是否出現謾罵、口角或歧視言論等行為。

OTO的技術強項在於透過語音識別方式判斷說話者潛在情緒，例如過去就曾將其技術用於美國總統大選時的辯論內容，判斷川普與拜登續多內容是否出現歧視及暴力言語等爭議行為。因此，Unity預期搭配OTO技術將能進一步協助開發者更輕易判斷遊戲玩家是否因為言論造成影響。

不過，Unity營運解決方案部門產品管理副總裁Felix Thé表示，導入OTO技術的系統並不會自動對被判斷有惡性互動行為玩家做任何處置，而是會讓遊戲開發者、經營商留意有此類現象，協助判斷是否需要由系統管理者介入協調，或是構思更好方式降低此類問題。

至於OTO旗下技術並非僅能用於遊戲，實際上也能套用在線上客服、裝置互動等應用場景，並且可藉由情緒分析與口語內容判斷說話者當下心理狀況，進而判斷是否需要提供額外互動，應用在機器人身上或許也能因此產生「溫暖」的互動體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

拜登

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