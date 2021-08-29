擁抱RISC-V指令集架構 Imagination Technologies今年內恢復打造CPU
稍早公布今年上半年累積營收財報時，Imagination Technologies宣布將於今年內以RISC-V指令集架構打造CPU，藉此結合現有GPU及人工智慧運算元件，發揮更完整的異購運算解決方案。
依照Imagination Technologies執行董事長Ray Bingham表示，目前在旗下GPU技術獲得大量市場認可情況下，將再次進入CPU產品發展布局，藉此整合旗下GPU、人工智慧運算創造更完整的運算解決方案。
過去Imagination Technologies曾以MIPS指令集架構打造CPU，但最終不敵Arm架構發展，後續則將發展資源集中在GPU與人工智慧運算。而MIPS指令集架構由Wave Computing持有後，則是因為宣布破產，進而無法繼續推動MIPS指令集架構發展，進而轉向採開源設計的RISC-V指令集架構，因此Imagination Technologies選擇以RISC-V指令集架構打造CPU，顯然並不意外。
而在此次公布財報中，Imagination Technologies說明今年上半年已經簽署超過35項跨領域授權協議，其中包含汽車、數據中心、行動裝置、機上盒設備等。同時從市調數據顯示，目前Imagination Technologies在智慧型手機的GPU授權使用佔比達37%，而在汽車授權使用佔比則達45%，其中更因為汽車產業開始轉向全電設計發展，因此也需要使用GPU技術推動車載系統、視覺運算，乃至於駕駛輔助系統等應用。
在先前推出的A系列與B系列GPU吸引諸多市場關注與採用後，Imagination Technologies更預告將在今年第四季推出全新C系列GPU，藉此切入更多應用場景。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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