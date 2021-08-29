快訊

被容嬤嬤扎過針的「還珠格格」主角全出事 僅剩他過關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擁抱RISC-V指令集架構 Imagination Technologies今年內恢復打造CPU

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早公布今年上半年累積營收財報時，Imagination Technologies宣布將於今年內以RISC-V指令集架構打造CPU，藉此結合現有GPU及人工智慧運算元件，發揮更完整的異購運算解決方案。

依照Imagination Technologies執行董事長Ray Bingham表示，目前在旗下GPU技術獲得大量市場認可情況下，將再次進入CPU產品發展布局，藉此整合旗下GPU、人工智慧運算創造更完整的運算解決方案。

過去Imagination Technologies曾以MIPS指令集架構打造CPU，但最終不敵Arm架構發展，後續則將發展資源集中在GPU與人工智慧運算。而MIPS指令集架構由Wave Computing持有後，則是因為宣布破產，進而無法繼續推動MIPS指令集架構發展，進而轉向採開源設計的RISC-V指令集架構，因此Imagination Technologies選擇以RISC-V指令集架構打造CPU，顯然並不意外。

而在此次公布財報中，Imagination Technologies說明今年上半年已經簽署超過35項跨領域授權協議，其中包含汽車、數據中心、行動裝置、機上盒設備等。同時從市調數據顯示，目前Imagination Technologies在智慧型手機的GPU授權使用佔比達37%，而在汽車授權使用佔比則達45%，其中更因為汽車產業開始轉向全電設計發展，因此也需要使用GPU技術推動車載系統、視覺運算，乃至於駕駛輔助系統等應用。

在先前推出的A系列與B系列GPU吸引諸多市場關注與採用後，Imagination Technologies更預告將在今年第四季推出全新C系列GPU，藉此切入更多應用場景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

破產

延伸閱讀

三星與台積電競爭 未來三年擴大投資半導體、生物製藥、人工智慧等領域

微處理器旺 聯發科樂

人工智慧專題／生技新藥條例修法在即 人工智慧可望納入適用範圍

伺服器出貨增 這兩檔漲相佳

相關新聞

「數位化農業」成為重要趨勢 透過上雲、結合AI等方式提高生產效率

「數位化農業」近期成為全球經濟發展重要趨勢之一，許多機構均積極投入研究如何借助科技力量降低極端天候影響，協助農牧業引入各類智慧技術提高農產效率，而台灣更由行政院主計處將智慧農業列為發展重點，另外包含德國、日本目前等國家也積極推動智慧農業發展。

擁抱RISC-V指令集架構 Imagination Technologies今年內恢復打造CPU

稍早公布今年上半年累積營收財報時，Imagination Technologies宣布將於今年內以RISC-V指令集架構打造CPU，藉此結合現有GPU及人工智慧運算元件，發揮更完整的異購運算解決方案。

Unity收購AI音訊分析平台OTO 協助開發者過濾遊戲中謾罵等惡性互動行為

Unity近期收購以人工智慧分析線上聊天音訊內容的服務平台OTO，預計藉其技術協助開發者更快發現遊戲中出現玩家惡性互動情況，避免此類情況影響遊戲遊玩體驗。

NVIDIA完成收購高解析度地圖新創公司DeepMap 推動更精準的自動駕駛技術發展

今年6月宣布收購高解析度地圖新創公司DeepMap消息後，NVIDIA稍早確認已經完成此筆交易，未來將透過DeepMap技術資產提昇車輛自動駕駛技術應用發展。

左右鞋怎麼分？幼童靠switch手把一招清楚辨認 網驚呼：天才設計師！

對還在學習的幼童而言，如何分辨左右不是一件容易的事，初期往往需要很多提醒，才能協助他們辨認。最近有位日本網友，就因為要兒子怎麼分辨左右邊，結果發生了一件趣事。

《極限競速：地平線5》釋出8分鐘實機遊玩影片 公布封面車款與限量控制器消息

預計在11月9日正式推出的《極限競速：地平線5》 (Forza Horizon 5)，在此次gamescom 2021展前活動公布長達8分鐘的實機遊玩影片，並且公布封面車款與限量控制器等消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。