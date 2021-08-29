「數位化農業」成為重要趨勢 透過上雲、結合AI等方式提高生產效率

「數位化農業」近期成為全球經濟發展重要趨勢之一，許多機構均積極投入研究如何借助科技力量降低極端天候影響，協助農牧業引入各類智慧技術提高農產效率，而台灣更由行政院主計處將智慧農業列為發展重點，另外包含德國、日本目前等國家也積極推動智慧農業發展。

科技技術讓傳統農業「數位化」

目前智慧農業發展中，已經包含將物聯網、人工智慧、雲端運算等技術納入，並且與傳統農牧業深度結合，例如應用數據讓農民精準調整農藥、肥料施灑用量，藉此降低成本之餘，更能避免用量過多、過少產生問題，藉此讓農業產能提昇，另外也能藉由物聯網提高農產流通效率，同時也能解決目前農業人力不足問題。

而將各類感測元件應用在農業，更能協助掌握天候變化、土壤成分與微生物含量等資訊，並且藉由人工智慧輔助分析數據，藉此達成作物監測、精細化育種與環境資源精準分配。而在農產品物流與銷售階段，區塊鏈集數據應用也將扮演重要角色，透過相關數據記錄與儲存，藉此幫助追溯農產品從生產、加工、運輸到零售間流通過程資訊，從源頭上保障農產品食品的安全和可靠。

畜牧業也能藉由上雲加速生產效率

受惠於科技技術發展，畜牧業目前也開始藉由雲端服務提升養殖生產效率。例如結合阿里雲服務應用的羊隻養殖業，便在羊舍適合位置架設攝影機，透過影像識別技術即可在8小時內完成盤點4萬隻羊，相較過往需要透過人力花費5至7天時間盤點數量的效率，明顯提昇許多。

另外，過往仰賴飼養員以經驗在上萬頭公羊挑選50頭配種羊，藉此與500頭母羊配種的作法，目前僅需在養殖過程正確記錄各個羊隻生長數據與性能鑑定，配合建立正確的核心種羊等資料庫，即可在配種期間透過人工智慧挑選最佳配種羊，藉此確保養殖羊隻品種精良。

與位於福建，同時也是中國最大規模貴妃雞數位化養殖基地「福欣牧業」合作部分，阿里雲更透過自動化、智慧化生產設備提高貴妃雞的飼養效率，並且建立標準化養殖模式，其中包含在雞舍佈署多個環境感測器，針對養殖環境進行監測，牧業管理人員只需透過手機、電腦，就能即時查看雞舍各種環境指標參數，同時也能透過連網攝影機隨時監看雞群在山中運動情形。

阿里雲智能數字政府事業部福建區總經理林煒介紹，「福欣牧業大棚裡的貴妃雞帶了腳環，系統螢幕上即時顯示雞群的運動狀態。一隻雞每天約走1.2到1.8萬步，若有的雞步數降低了很多，就知道牠可能生病了，管理員可以從監視器即時了解雞舍雞群有什麼問題，再透過感測器回傳的土壤、空氣等數據進行分析。」

除了能監控雞舍與雞群狀態外，阿里雲的AI養殖技術還能遠端指導養殖戶飼養貴妃雞，系統提供了標準化養殖的模板，包括接種疫苗、添加飼料等均可以透過阿里雲系統即時通知、分配，幫助畜牧業管理人員更有效地管理，給予養殖戶即時且必要的技術支援。

農牧業的數據化技術革命正在興起，更將讓農民與牧業管理人員擺脫「靠天吃飯」的宿命，提升生產效率、掌握市場所需，轉身成為強勢產業。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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