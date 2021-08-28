Netflix兩款以《怪奇物語》為主題的遊戲 這國率先開放遊玩

日前在財報會議上證實將推出的遊戲服務，目前已經先在波蘭提供使用，但初期僅開放Android手機遊玩，同時僅有兩款以《怪奇物語》為主題的兩款遊戲。

依照先前說法，Netflix表示遊戲內容會涵蓋於現有訂閱方案，因此不會額外收費使用，但也不會單獨提供下載使用，更不會在遊戲內設置廣告，或是透過額外付費購買內容獲利，亦即只要使用者訂閱Netflix服務即可遊玩。

不少人對於Netflix這樣的內容操作質疑，但顯然Netflix希望藉由遊戲串連更多電影、影集之外的觀看體驗，藉此延長使用黏著，同時也能讓使用者與影片內容有更多互動。

以目前市場類似作法來看，其實就像許多影片會透過衍生遊戲作品、小說、漫畫等方式，讓原本劇情有額外發展，或是詮釋原本主線故事中未能清楚說明的情節，例如過去《星際大戰》便在最早期的三部曲電影額外衍生小說，後來更增加更多內容補完原本三部曲之前發生故事，以及三部曲之後的故事，甚至更透過遊戲等內容強化《星際大戰》世界觀。

而Netflix先期其實也曾透過互動式選項讓使用者能在影片觀看過程選擇，藉此決定劇情走向，而在先前的E3期間也宣布以旗下原創影集《怪奇物語》等資產打造遊戲內容，更與Ubisoft宣布合作包含《刺客教條》、《湯姆克蘭西：全境封鎖》等遊戲改編影集，同時也與CAPCOM、CD Projket RED等遊戲開發商合作內容改變影集，希望藉此吸引更多遊戲玩家使用其服務。

因此以目前發展來看，Netflix跨入遊戲市場比較像是希望透過遊戲延續內容觀看體驗，同時也能透過遊戲擴散旗下服務使用體驗，暫時還不會像其他業者打造大規模遊戲服務平台，但未來似乎也不排除會與更多遊戲業者合作收錄更多客製化內容。

Porozmawiajmy o grach na Netflix. Od dzisiaj użytkownicy w Polsce mogą wypróbować dwie gry mobilne na Androidzie: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Jesteśmy na wczesnym etapie i mamy jeszcze dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach, ale to nasz pierwszy krok. pic.twitter.com/T2QlTH4xoY — Netflix Polska (@NetflixPL) August 26, 2021

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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