操作黑暗英雄對抗惡魔之母 《漫威午夜之子》將於明年這時推出

2K Games在gamescom 2021活動上公布《漫威午夜之子》 (Marvel's Midnight Suns)遊戲上市消息，預計會在2022年推出，分別將登上PlayStation 5、PlayStation 4、Xbxo Series X|S、Nintendo Switch平台，同時也會透過Steam、EPIC Games Store銷售Windows PC版本。

《漫威午夜之子》將以描述漫威宇宙黑暗面的漫畫《午夜之子》為基礎，並且由過去推出《XCOM》系列的遊戲開發商Firaxis Games負責打造。

玩家在遊戲中將扮演對抗惡魔之母莉莉絲 (Lilith)的黑暗英雄，藉此阻止黑暗神書完成，同時透過回合制模式進行遊玩，而玩家將扮演漫威 (Marvel)創作的全新角色「獵人」 (The Hunter)，並且與包含將金剛狼、刀鋒戰士、惡靈戰警等角色合作，同時遊戲中也會穿插美國隊長與鋼鐵人成為夥伴。

遊戲將採開放地圖設計，同時不會像《XCOM》系列啟用角色陣亡系統，因此玩家也不用擔心一旦操作的英雄敗陣就會面臨消失的情況。

而2K Games預計會在9月1日進一步揭曉《漫威午夜之子》實機遊玩影片內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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