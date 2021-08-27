自由扮演幫派份子或城市人物 《黑街聖徒 重啟版》將於明年2月推出

由Deep Silver與Volition宣布，開放世界動作遊戲《黑街聖徒》 (Saints Row)將於2022年2月25日推出重啟版本 (Reboot)，預計在PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X、Xbox One，並且透過EPIC Games Store銷售Windows PC版本。

《黑街聖徒》最早在2006年於Xbox 360平台推出，最後一款作品則在2015年推出，並且登上Xbox One與PlayStation 4平台，遊戲中可讓玩家扮演幫派份子，並且透過完成一連串有組織罪案的任務提高威望。

而在重啟版本也將延續相同遊玩模式，並且將遊戲背景設定為位於美國西南部中心位置的架空城市「聖伊萊索」 (Santo Ileso)，讓玩家可在開放架構世界中盡情探索，並且進行各類犯罪冒險與任務。

此外，除了扮演菜鳥幫派份子或頭目，玩家更可在遊戲中選擇扮演不同角色，並且可透過各類客製化套件打造角色，同時也能選擇各類武器與車輛載具，其中包含汽車、自行車、直升機、飛機、垂直起降飛行器，懸浮滑板等，並且能在「聖伊萊索」城市內，或是在鄰近沙漠地帶探險。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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