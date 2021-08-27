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《決勝時刻：先鋒》釋出東部戰線蘇聯女兵「波莉娜‧佩特羅娃」劇情實機遊玩影片

聯合新聞網 / 楊又肇

日前正式揭曉的《決勝時刻：先鋒》 (Call of Duty：Vanguard)，在此次gamescom 2021由動視 (Activision)公布其戰役模式實機遊玩影片。

此次公布戰役模式實機遊玩影片，以東部戰線蘇聯女兵「波莉娜‧佩特羅娃」劇情為主軸，詮釋其為了拯救親人而在斷垣殘壁間穿梭，並且以寡敵眾進行反攻。

《決勝時刻：先鋒》將包含劇情戰役、線上多人遊戲和殭屍合作模式，同時玩家將扮演特種部隊改寫歷史，並且組成第一特遣隊前往歐洲東西部戰線、太平洋和北非探索故事情節高潮迭起的第二次世界大戰劇情戰役。

多人遊戲會在遊戲發行首日推出多達20張地圖，而殭屍模式愛好者則可以暢玩經典的殭屍遊戲體驗，包括《決勝時刻》系列首創的角色穿越機制。另外，玩家可進一步體驗全新《決勝時刻：現代戰域》遊戲體驗，內容包含全新地圖、全新遊戲內容和全新遊戲體驗。

《決勝時刻：先鋒》從即日起開放預購，預計在11月5日透過PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One，以及PC版Battle.net遊戲平台發行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘇聯 特種部隊

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